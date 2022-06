Smoes wordt waarheid: Oekraïense vluchteling in Huizen verrast door held John Cena

Ze ontvluchtten hun land voor de verwoestende oorlog met Rusland, maar de jonge Oekraïense vluchteling Misja Rohozjyn (19) - een jongen met het downsyndroom - wist niet beter dan hij haast moest maken om acteur en worstelaar John Cena, te ontmoeten. Het smoesje van zijn moeder werd afgelopen weekend waarheid toen zijn grote held plots voor zijn neus stond in de vluchtelingenopvang in Huizen.

Het smoesje van de moeder van Misja had een doel. De jonge Oekraïener moest het zwaar bestookte Marioepol zo snel mogelijk ontvluchten. Door hem te vertellen dat hij weg moest om zijn held te ontmoeten, bleef Misja kalm. Ze bleef het hem maar beloven. En dat was nodig: hun vlucht naar Huizen was enorm zwaar en moeizaam.

Eenmaal op veilige bodem werden Misja en zijn moeder opgevangen in de vluchtelingenopvang in het Huizer zorgcentrum Rayan. Moeder was opgelucht, maar Misja onwijs verdrietig. Hij kwam zijn kamer niet meer uit en huilde omdat de belofte van zijn moeder een valse bleek: John Cena was in geen velden of wegen te bekennen.

Eerste keer weer lachen

Het verhaal kreeg belangstelling toen de Amerikaanse krant The Wall Street Journal het verhaal van Misja en zijn moeder opschreef. Dat verhaal kwam onder ogen van de Amerikaanse acteur en worstelaar. John Cena vond het verhaal zo aandoenlijk dat hij besloot op Misja echt te bezoeken.

John Cena was afgelopen week voor filmopnames in Londen, twijfelde geen moment en stapte op het vliegtuig om naar Huizen te gaan en Misja in zijn armen te sluiten. Dat Misja zijn grote held ein-de-lijk echt zag was emotioneel en volgens zijn moeder de eerste keer dat Misja lachte sinds het begin van de oorlog.

Bekijk de emotionele ontmoeting van Misja met zijn grote held hier: