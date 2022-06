Docent Comenius Lyceum fraudeert met examenantwoorden biologie

Een docent van het Comenius Lyceum in Nieuw-West heeft gefraudeerd met de antwoorden van het mavo-eindexamen biologie. De fraude werd geconstateerd door de tweede corrector. Rector Freek op 't Einde zegt in shock te zijn, maar geeft aan dat de fraude geen nadelige gevolgen heeft voor de betreffende leerlingen.

De betrokken leerlingen en hun ouders zijn gisteren met een brief op de hoogte gesteld van de affaire. De docent voegde goede antwoorden toe aan sommige examenvragen. De fraude werd vastgesteld omdat de toegevoegde antwoorden in een ander handschrift waren geschreven.

"Iedereen is in shock", reageert Op 't Einde. De docent biologie werkt al langere tijd op de school. "Het hele team kent deze docent als een uitstekende en betrouwbare collega. Waarom deze persoon dit heeft gedaan is een raadsel. We zijn enorm geschrokken en ik heb dit in 35 jaar onderwijs nog nooit meegemaakt."

Opnieuw nagekeken

De examens zijn na de constatering zonder de toegevoegde correcties opnieuw nagekeken door een andere docent. De leerlingen mogen ervoor kiezen om het examen biologie helemaal opnieuw te maken, maar de rector schat in dat dit bij geen van de leerlingen nodig zal zijn.

Op 't Einde wil nog niet vooruitlopen op de gevolgen voor de docent, maar geeft aan dat een dergelijke kwestie normaliter ontslag betekent. De examenuitslag 2021-2022 wordt voor de meeste leerlingen in het voortgezet onderwijs vandaag bekendgemaakt.