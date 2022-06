Hilversum heeft geld om energiearmoede te bestrijden, maar weet niet wie te helpen

Er is een zak met geld en er is de wetenschap dat zo’n 1.500 huishoudens in Hilversum hulp nodig hebben vanwege energiearmoede. Het enige probleem is dat de gemeente geen idee heeft welke minimagezinnen in aanmerking komen voor deze financiële steun om de energierekening te kunnen drukken. Er wordt hulp ingeroepen van maatschappelijke organisaties om de doelgroep in kaart te brengen.

Voor de gemeente blijkt het een lastige zoektocht te zijn wie zij dan kunnen helpen. De ervaring leert dat een meer persoonlijke aanpak vereist is dan het werven via brieven, flyers en markten, zoals dat eerder ging bij de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW). Mensen stappen niet zo snel naar voren uit schaamte en/of trots. Dat zijn bekende fenomenen waar bijvoorbeeld ook een hulporganisatie als de voedselbank tegenaan loopt.

Van het ministerie van Binnenlandse Zaken is geld gekregen. Het gaat om een bedrag van 671.886 euro. Eenzelfde geldsom zou nog eens uitgekeerd kunnen worden, waardoor Hilversum dik 1,3 miljoen euro heeft van het Rijk om Hilversummers in de periode van 1 september 2022 tot en met 1 mei 2023 te kunnen helpen met energiebesparing en de kosten te drukken. Deze tweede uitkering van het ministerie is overigens nog niet zeker.

De energieprijzen rijzen de pan uit. Bij veel mensen is de energierekening omhoog geschoten en zeker voor de inwoners met een kleine portemonnee zijn deze rap gestegen vaste lasten amper of gewoon niet meer op te hoesten. Net zoals vele anderen gemeenten wil Hilversum de minimahuishoudens een financieel handje helpen.

In de nabije toekomst komt de klusser ook nog langs om te kijken of de energiemeter inderdaad gunstiger uitslaat. Ofwel: of de genomen maatregelen een structureel positief effect hebben. "Hiermee stijgt de kans op duurzame gedragsverandering, omdat we zoveel mogelijk praktische belemmeringen wegnemen", aldus de gemeente.

Overigens wil Hilversum de energiearmoede - als de juiste huishoudens gevonden zijn - breder aanpakken. Dat houdt onder andere in meer bezoeken van een professionele energieklusser. Tot voor kort gaf deze coach de gezinnen alleen advies over hoe te besparen, zoals het gebruiken van led-lampen, een waterbesparende douchekop en het plaatsen van tochtstrips.

Juist daarom gaat Hilversum het nu over een andere boeg gooien en roept de gemeente de hulp in van sociaal-maatschappelijke organisaties om de doelgroep beter te bereiken. Denk hierbij aan welzijnsorganisatie Versa Welzijn, de drie woningcorporaties, de al genoemde voedselbank en het sociaal plein (de Hilversumse sociale dienst). Omdat zij werkzaam zijn in de wijken, kennis hebben van de buurt en de inwoners kunnen zij de juiste huishoudens ondersteuning bieden, zo is de gedachtegang.

Hilversum benadrukt dat deze gedragsverandering belangrijk is. Alleen geld overmaken om de rekening minder hoog uit te laten vallen is niet voldoende. Daarnaast zijn duurzame maatregelen in woningen noodzakelijk om te voldoen aan de doelstellingen van de energietransitie. Een zetje in de rug is voor hen een welkome stap in deze duurzame richting.

"Voor huishoudens die leven in energiearmoede is energiebesparing vaak geen prioriteit door de verschillende problemen waar zij mee te maken hebben", stelt de gemeente. "Woningeigenaren met een laag inkomen hebben vaak geen financiële middelen om te investeren in de verduurzaming van de woning. Zij zullen afhankelijk blijven van aardgas waardoor de energierekening blijft stijgen. De kans is groot dat hierdoor financiële problemen gaan ontstaan of verergeren", luidt de nadere verklaring om hierin te investeren.