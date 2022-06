Examenleerling Bart krijgt vandaag eindelijk het verlossende telefoontje: "Slecht van geslapen"

Het lange wachten is nu toch echt voorbij, want vandaag krijgen eindexamenleerlingen van vmbo-t, havo en vwo eindelijk het verlossende telefoontje. En dat geldt ook voor Bart (17) uit Hippolytushoef. Na een korte nacht slapen wacht hij met spanning op het belletje van zijn mentor.

Het is vandaag een spannende dag voor honderden scholieren uit de Noordkop. De examens zijn nagekeken en de cijfers bekend, dus elke leerling wordt persoonlijk door de mentor gebeld. Ook Bart zit met smart te wachten. Na zes jaar op het Wiringherlant in Wieringerwerf te hebben gezeten vindt hij het daar wel mooi geweest. Hij wil beginnen met de studie waar écht zijn passie ligt: de opleiding geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

Feest

Nadat de vlag omhoog is gehesen is het tijd voor champagne. Ook voor Tjeerdtje, Bart zijn moeder, valt er een grote last van haar schouders. Het ging namelijk niet altijd vanzelf. "Ik ben echt heel erg opgelucht en blij dat hij verder kan", vertelt ze. Na de champagne mag Bart zich klaarmaken om naar school te gaan en de cijferlijst te ondertekenen. En daarna: "We gaan wel even een feestje bouwen", aldus Bart.