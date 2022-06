Bergense zedenzaak ondanks verzoek openbaar: inwoner verdacht van misbruik 7-jarige

De rechtszaak tegen een voormalig inwoner van Bergen wordt vandaag in Alkmaar openbaar behandeld. De man (43) wordt verdacht van het misbruiken van een 7-jarig meisje in 2020. Daarnaast zou er kinderporno zijn gevonden op zijn laptop.

NH Nieuws is bij de rechtszaak, die de gemoederen in Bergen al anderhalf jaar bezighoudt. De advocaat van de verdachte L. G. O. - Tjalling van der Goot - deed zojuist een verzoek om de zaak achter gesloten deuren te behandelen.

Volgens een rapport van de reclassering is de situatie voor de verdachte in het dorp Bergen 'dreigend'. De man is op last van de politie verhuisd. Daarnaast zou de mentale gesteldheid van hem op dit moment zeer kwetsbaar zijn. De rechtbank wees dit verzoek af vanwege het belang van openbaarheid.

De verdenking door het Openbaar Ministerie is dat de man een 7-jarig meisje, een vriendin van zijn dochter, zou hebben misbruikt. De ouders van het meisje deden daarvan aangifte.

Op de dag van zijn aanhouding is de computer van de Bergenaar ingenomen en daarop werden twee video's en kleine foto's gevonden met kinderporno. Volgens het OM zijn dit stond dit er al sinds 2012 op.

Later meer.