Corina kookt met onkruid: "Van wilde kruidenpesto tot vlierbessenlimonade"

Wildgroei: voor velen een plaag, maar niet voor Corina Busman (44) uit Santpoort-Noord. Zij weet er als kruidenkenner en wildplukker wel raad mee. Met haar vier kinderen trekt ze regelmatig de natuur in, op zoek naar brandnetels, paardenbloemen en vlierbessen. In Haarlem geeft ze workshops 'Koken met onkruid'. "Je kunt het allemaal wegschoffelen, maar ik bekijk de natuur als een saladebar."

Brandnetel, daslook, dovenetel, duizendblad, hondsdraf, kleefkruid, madeliefjes, weegbree, speenkruid, veldkers, paardenbloem, postelein en zevenblad: Corina gooit dagelijks iets uit het rijtje in haar soep, salade of smoothie. "Zevenblad, veel mensen vinden dat een tuindersverdriet, maar het is gezond en lekker in je salade. Toen ik moeder werd, ging ik vaak met de kinderen de natuur in. Ik wilde meer weten over kruiden en hoe je die kunt toevoegen aan je voeding voor een gezondere leefstijl."

Inmiddels is ze zeer creatief geworden in het gebruik van wildgroei en beweegt met de seizoenen mee. "Nu pluk ik brandnetels, waar ik soep en thee van maak. Van vlierbessen maak ik limonade. Van paardenbloemen zet ik thee of maak ik pesto. Als de knop van de paardenbloem nog dicht zit, kun je zelfs kappertjes maken."