TikTok of tikkertje? Kinderen spelen minder buiten, door social media en druk van ouders

Kinderen spelen steeds minder buiten. Dat blijkt uit onderzoek van Kantar Public, in opdracht van Jantje Beton, dat de resultaten vandaag, op Buitenspeeldag presenteerde. In Enkhuizen kwamen er vandaag 200 kinderen samen, voor de recordpoging voor de langste hinkelbaan van Nederland. En daar geven een aantal toe: TikTok wint het soms van buitenspelen.

Uit het onderzoek van Kantar Public blijkt dat 40 procent van de kinderen minder dan één uur per dag buitenspeelt. Zorgwekkend, volgens Jantje Beton directeur Dave Ensberg-Kleijkers. "Één uur per dag buitenspelen is het minimale dat een kind nodig heeft om gezond bbezig te zijn. Buitenspelen maakt kinderen gelukkig, gezond en sociaal."

17 procent van de kinderen speelt nooit buiten, volgens het onderzoek. In 2018 was dat nog 8 procent. De oorzaak: online games en social media, en prestatiedruk. Ensberg-Kleijkers: "Kinderen ervaren steeds meer prestatiedruk, moeten meer en mogen steeds minder.

Ouders zijn bovendien soms té beschermend, denkt Ensberg-Kleijkers. "Laat ze ook af en toe kattenkwaad uithalen, in een boom klimmen en eruit vallen. Dat is prima, daar leer je van. We moeten niet alleen maar naar de risico's kijken, maar genieten van het leven, met de risico's die daar bij horen."

Langste hinkelbaan

Het Zuiderzeemuseum was vandaag gastheer van zo'n 200 kinderen, in het kader van de jaarlijkse Buitenspeeldag. Door het openluchtmuseum heen werd gewerkt aan de langste hinkelbaan van Nederland, van 928 meter.

De aanwezige kinderen spelen naar eigen zeggen meer dan genoeg buiten en ook de ouders lijken zich nog weinig zorgen te maken. Toch geven de meeste kinderen toe: ook binnen gamen, of tijd doorbrengen op sociale media is soms verleidelijk. "Buitenspelen is leuk, maar gamen soms ook."