Regenboogzebrapad Enkhuizen geopend: "Symbool voor een welkom aan iedereen"

Er was een paraplu nodig en een poncho, maar vanmiddag werd het regenboogzebrapad in Enkhuizen officieel geopend door initiatiefneemster Saskia Righart van Gelder, burgemeester Eduard van Zuijlen en natuurlijk de LHBTIQ+-gemeenschap. "Ik ben supertrots."

Vanmiddag werd het regenboogzebrapad in Enkhuizen officïel geopend - Peter Goedhart

Inmiddels is het zebrapad al ongeveer een maand in gebruik, maar van een officïele opening was nog geen sprake geweest. De initiatiefneemster streed sinds vorig jaar augustus voor de kleurrijke oversteekplaats aan de Stationsweg. Vanmiddag overheerst er een trots gevoel bij de eigenaresse van de Tattoostudio Enkhuizen. "Dit zebrapad staat symbool voor een hartelijk welkom aan iedereen, waarbij de boodschap is dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn", concludeert de initiatiefneemster. "Ongeacht de kleur van je huid, je geloofsovertuiging of op wie je verliefd bent of wordt." Onze fotograaf was vanmiddag aanwezig bij de feestelijke opening van het zebrapad. De foto's vind je hieronder terug:

regenboog zebrapad enkhuizen Goedhart

Eerder maakten we al een reportage over het pas aangelegde regenboogzebrapad, die is hieronder te bekijken:

Het regenboogzebrapad ligt eindelijk in Enkhuizen - NH Nieuws