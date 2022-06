Politie deelt naam van verdachte steekpartij Alkmaar: "Willen dolgraag met hem praten"

Onlangs deelden we beelden van de man die verantwoordelijk is voor een geweldsdelict in de Laat #Alkmaar. We kunnen nu óók zijn naam noemen namelijk, Juleriël M. Kent of herkent u deze man én weet u waar hij verblijft? Meld dit aub via 0800-6070 (gratis): https://t.co/Sen4DKsaGc