Na vier jaar nog steeds dezelfde klachten studentenflat Zijlweg 245: "Ik ben nu dakloos"

Bewoners van een studentenflat in Haarlem klagen na vier jaar nog steeds. Volgens de studenten betalen ze voor allerlei servicekosten zoals een nachtportier, onderhoud aan de dakgoot en het lappen van de ramen, maar zien ze daar nooit iets van terug. En dat is opvallend want in 2018 was op NH Nieuws te zien dat de situatie toen niet veel anders was.

De druppel die de emmer deed overlopen was de uitbraak van bedwantsen in het pand. Dat zijn volgens Hessel: "bloedzuigende kakkerlakken die niet te verdelgen zijn. Daarom heb ik al mijn mijn spullen moeten weggooien en ben ik van de een op de andere dag dakloos geworden."

In de kelder, op de eerste en de derde verdiepingen wonen inderdaad arbeidsmigranten. Soms met zijn drieën op een kamer. Maar deze ruimtes vallen buiten de verantwoordelijkheid van de verhuurder Van der Huizen Vastgoedbeheer.

De verhuurder is overigens wel op de hoogte van de bedwantsen en laat aan NH Nieuws weten 'dat er bedwantsen zijn geconstateerd en we zijn reeds enige tijd bezig met een zo integraal mogelijke bestrijding ervan.'

"Dat vergt", vervolgt het bedrijf, "ook de nodige medewerking en verantwoordelijkheid van de huurders. Alle onderhoudszaken worden direct en adequaat opgepakt. Daarbij zijn we soms afhankelijk van (actie of levering door) derden."

Sleutelgeld

Ruben Voman heeft naar eigen zeggen tijdens het tekenen van zijn contract sleutelgeld moeten betalen. "Ik moest dat cash geven en mocht het niet overmaken. Ik wist dat dat illegaal is, maar ik wist ook dat ik nooit de kamer zou krijgen als ik het niet zou betalen."

Verhuurder Van der Huizen vastgoedbeheer laat in een reactie weten 'een nieuwsartikel of enig ander publiek platform geen geschikte plaats te vinden om overeenkomsten (of diens inhoud) te bespreken nu deze tussen twee partijen is overeengekomen.'

"Als huurders vraagtekens hebben bij de inhoud van hun huurovereenkomst - of hetgeen daaruit volgt - kunnen ze voor- en na ondertekening ervan te allen tijde bij ons terecht", aldus Van der Huizen vastgoedbeheer.

Contact proberen te leggen met de verhuurder hebben Hessel en Ruben naar eigen zeggen genoeg gedaan. Maar hun mails werden nauwelijks beantwoord en ze kregen niemand aan de telefoon. Inmiddels hebben ze allebei de huur opgezegd en zijn de naarstig op zoek naar een nieuwe woning.

En Van de Huizen vastgoedbeheer? Die kon onze stelling dat er de afgelopen vier jaar niets aan het pand verbeterd is of dat er niets is gebeurd "Op generlei wijze delen", aldus de verhuurder.