Volendamse Melanie Jonk (28) zet Ziggo Dome op z'n kop: "Helemaal te gek!"

Ze is nog geen dertig jaar en toch stond de Volendamse Melanie Jonk gisteren al met haar band in het voorprogramma van Eric Clapton. "Het publiek shazamde onze nummers", vertelt Melanie enthousiast. Vandaag mag de band Mell & Vintage Future nog een keer de avond openen in het Ziggo Dome: "Dat geeft een onwijze kick!"

De eerste avond was naar eigen zeggen 'helemaal te gek'. Het was voor de kleindochter van Piet Veerman, zanger en gitarist van band The Cats, een droom die uitkomt. "Wat ik heel fijn vind, is dat het publiek wat naar Eric Clapton komt echte muziekliefhebbers zijn." Hoewel ze in het voorprogramma staat, heeft Melanie Eric Clapton zelf nog niet gesproken. "Ik heb stille hoop dat het vandaag nog gaat gebeuren."

Groot

De Volendamse was vlak voor het optreden vooral bezig met het kastje van het geluid, of ze alles goed kon horen. "Ik ben gefocust op de show", vertelt Melanie. Ze keek in het begin zoveel naar de vloer, dat de 28-jarige de meerdere hoge ringen met publiek totaal vergat. "Ik werd me tijdens de show bewust hoe groot het Ziggo Dome was."

Hieronder is een stukje van Mell & Vintage Future te zien, gisteren in het Ziggo Dome. Tekst gaat door onder de video.