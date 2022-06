Texelaars vermoeden dat de bommenwerper in de Noordzee de 'Mister Five by Five' is

Onderzoekers van Defensie varen vandaag opnieuw uit richting de locatie waar sinds de Tweede Wereldoorlog een bommenwerper op de bodem van de Noordzee ligt, op een paar kilometer van Texel. Door een onrustige zee kon de apparatuur alleen dinsdag worden ingezet. Vandaag worden opnieuw sonarbeelden gemaakt.

Het wrak is al eerder bestudeerd, vijf jaar geleden is er ook al naar het vliegtuig gekeken. Duidelijk is dat er sindsdien een laag zand overheen is gekomen. Dat bemoeilijkt het in kaart brengen van het wrak. Het is de bedoeling dat duikers volgende week afdalen om de bommenwerper van dichtbij te bekijken. Er zijn een aantal objecten die er nu uitspringen en die de moeite waard zijn om nader te bestuderen.

Visser

De bommenwerper werd in november 2013 per ongeluk 'gevonden' door het Texelse vissersschip de TX21. Tijdens het vissen liepen ze vast en kwam er een onderdeel van de vleugel in de netten boven water. Later ging de Texelse (wrak)duiker Hans Eelman er met zijn schip naartoe om sonarbeelden te maken.

Bram van Dijk van het Luchtvaart- en Oorlogsmuseum op Texel schreef destijds in de nieuwsbrief van het museum: "Ik ben als passagier meegeweest (...) en heb me verbaasd hoe duidelijk het wrak op de apparatuur te zien was. Er was een vleugel met twee motoren zichtbaar en het voorste deel van de romp."

