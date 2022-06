Oekraïense vluchtelingen drie maanden in West-Friesland: hoe gaat het me ze?

Ze werden liefdevol opgevangen in West-Friesland en hoopten snel weer terug te kunnen naar Oekraïne. Drie maanden na hun komst is de oorlog echter nog in volle gang en zijn de vluchtelingen nog altijd hier. Hoe gaat het met ze?

Half maart verwelkomden Nicole Schaft en Nico Klaver de familie Moroz. Bestaande uit oma, vader, moeder, dochters Anna en Maria én niet te vergeten de twee hamsters, Chip en Dale. Ze zijn afkomstig uit Kiev en komen via-via na een reis van vier dagen aan in Wogmeer. Om uit te rusten, in eerste instantie. Het gevoel is dubbel. Ze zijn ver weg van de oorlog, maar ook ver weg van alles dat ze dierbaar is.

Het gezin woont in de verbouwde kantine, die van alle gemakken is voorzien. Nicole ziet dat de familie haar draai heeft gevonden, ondanks de lastige omstandigheden. Vader Grigoriy werkt voor Enza Zaden en gaat regelmatig heen en weer naar Oekraïne om zijn werk weer op te pakken. De moeder werkt twee dagen in de week als kapster in Alkmaar en de oma heeft een baan bij bakkerij Braas in Obdam. Was het lastig om aan banen te komen? "Welnee, het giert van de banen", ziet Nicole.

Anna (11) en Maria (5) zitten nog altijd op school in Zuidermeer. Nicole: "De taal leren is lastig. Onze kinderen spreken inmiddels meer woorden Oekraïens dan zij Nederlands. Anna spreekt goed Engels, dat scheelt."

Ze heeft weinig last van haar 'buren'. "We wonen apart, dat scheelt. Als we ze echt in huis hadden genomen, was het wellicht een ander verhaal geweest. Ze hopen in september, oktober weer naar huis te kunnen, maar dat hangt natuurlijk van het verloop van de oorlog af."

Eerder volgden we Anna en Maria op de basisschool in Zuidermeer. Tekst gaat verder onder de video.