Van D66 tot BIJ1: dit zijn de nieuwe stadsdeelbestuurders

Het coalitieakkoord is rond, de nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd, en vandaag zijn dan ook de nieuwe bestuurders van de stadsdelen voorgedragen. Zij voeren de bestuurstaken uit in de zeven stadsdelen en zullen advies geven aan het college. Naast bestuurders van de coalitiepartijen krijgen ook de VVD en BIJ1 een plek in het dagelijks bestuur van respectievelijk Zuid en Zuidoost.

Het dagelijks bestuur voert het beleid van het stadsbestuur uit in de zeven stadsdelen: Nieuw-West, West, Oost, Zuidoost, Noord, Zuid en Centrum. Het college moet hen om advies vragen bij beslissingen die te maken hebben met een stadsdeel. Om dat advies te geven vraagt het dagelijks bestuur op hun beurt weer de stadsdeelcommissie (bestaande uit gekozen vertegenwoordigers uit de buurt) om advies. Dat wegen ze mee in het advies aan het stadsbestuur.

Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden per stadsdeel die worden aangewezen door het college van burgemeester en wethouders. Dat betekent dat de nieuwe stadsdeelbestuurders lid zijn van de PvdA, GroenLinks en D66, behalve in de stadsdelen Zuid en Zuidoost.

Centrum

In Centrum wordt D66'er Alexander Scholtes stadsdeelvoorzitter en daarmee krijgt hij de titel 'binnenstadburgemeester'. Hij neemt het stokje over van Dehlia Timman. Scholtes was acht jaar lang politiek actief in Zuid en was politiek adviseur van de huidige minister van Defensie Kajsa Ollongren toen zij wethouder was in de stad.

GroenLinks kreeg het meeste aantal stemmen in het stadsdeel maar levert één bestuurder. Mischa Mos blijft namens de partij actief als bestuurder. Daarvoor zat hij in de deelraad. PvdA draagt Lotte Terwel voor als bestuurder in Centrum. Terwel werkt bij de gemeente als Teammanager Inburgering en Taal en wil zich onder andere richten op gelijke kansen.

Noord

In Noord is Brahim Abid (PvdA) voorgedragen als stadsdeelvoorzitter. Hij was eerder deelraadslid in Zuid en duoraadslid in de gemeenteraad. D66 levert Yassmine el Ksaihi als dagelijks bestuurder. El Ksaihi woont in het stadsdeel, heeft al eerder in de bestuurscommissie gezeten en is jarenlang actief geweest in de gemeenteraad.

Esther Lagendijk (GroenLinks) blijft bestuurder in Noord. Voor haar tijd als stadsdeelbestuurder werkte ze onder andere bij de Melkweg.

Oost

Carolien de Heer wordt stadsdeelvoorzitter in Oost. De PvdA'er is sinds 2020 lid van het dagelijks bestuur in West en was jarenlang actief als raadslid. De Heer woont op IJburg.

Jan-Bert Vroege, een bekende in de Stopera, wordt namens D66 een van de dagelijks bestuurders in Oost. Hij begon in 2010 in de deelraad van Oost, daarna heeft hij acht jaar in de gemeenteraad gezeten. Rick Vermin (GroenLinks) zal voor een tweede termijn meebesturen in het stadsdeel.

Zuidoost

Tanja Jadnanansing (PvdA) blijft net als de afgelopen vier jaar stadsdeelvoorzitter in Zuidoost. Jadnanansing was een belangrijke aanjager voor het nieuwe Masterplan Zuidoost. De bestuurder was tot 2016 actief als Tweede Kamerlid.

GroenLinks heeft gekozen voor Raoul White als bestuurder, mede door zijn ervaring en netwerk in het stadsdeel. Hiervoor was White bestuurslid bij Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam.

Uitzondering is dat BIJ1 mag meebesturen in het stadsdeel gezien het hoge aantal stemmen dat de partij hier heeft behaald. Hoewel het dagelijks bestuur wordt aangewezen door het college van burgemeester en wethouders, waardoor ze besturen namens de coalitiepartijen, heeft de coalitie besloten om in Zuidoost een bestuurder van BIJ1 erbij te betrekken. De 36-jarige Vayhishta Miskin wordt namens BIJ1 bestuurder in het stadsdeel.

Nieuw-West

Stadsdeel Nieuw-West behoudt dezelfde voorzitter als de vorige bestuursperiode, namelijk Emre Ünver (GroenLinks). Ünver zat twaalf jaar lang in de gemeenteraad names de PvdA, maar is inmiddels lid van GroenLinks, namens wie hij ook bestuurt in het stadsdeel.

Verder komen er twee nieuwkomers in het bestuur van Nieuw-West, namelijk huidig D66-raadslid Nazmi Türkkol en PvdA-raadslid Sandra Doevendans.

West

Fenna Ulichki (GroenLinks) blijft net als de afgelopen vier jaar voorzitter in West. Voormalig bestuurder Carolien de Heer neemt afscheid van het stadsdeel voor een nieuwe functie als stadsdeelvoorzitter in Oost.

De vervangers van De Heer zijn twee nieuwkomers: Thomas Hermans (D66) en Ester Fabriek (PvdA). Fabriek is werkzaam in het stadsdeel als strategisch adviseur Ruimte. D66'er Hermans heeft de afgelopen drie jaar gewerkt bij de Haven van Amsterdam en zat eerder in het landelijke bestuur van de partij.

Zuid

Bart Vink (D66) is voorgedragen als stadsdeelvoorzitter in Zuid. Vink is een bekende in de politiek: tussen 2014 en 2018 zat hij in de gemeenteraad, in 2020 en 2021 was hij lid van de Provinciale Staten.

Flora Breemer zal namens de PvdA blijven als bestuurder. Net als in Zuidoost, komt er in Zuid ook een bestuurder van een oppositiepartij. De VVD kreeg de meeste stemmen in het stadsdeel, en daarom is Stijn Nijssen voorgedragen als bestuurder namens de partij.

Weesp

De drie bestuurder van het stadsgebied Weesp werden al in april benoemd. Daar is Katinka Hilders - van de Wetering (CDA) voorzitter. De andere twee bestuurders zijn Jan van der Does (GroenLinks) en Marten Snijder (VVD).