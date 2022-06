Deelautoproject van start in vol Hilversums wijkje: "Elke parkeerdrukverlichting is welkom"

Hoewel er een proef loopt met betaald parkeren is de parkeerdruk in de Hilversumse Sint Vitusbuurt nog altijd hoog. Om dit probleem verder het hoofd te bieden, starten de gemeente en de lokale energiecoöperatie Hilversumse Energie Transitie een deelautoproject. "Elke verlichting in de wijk is welkom."

De Sint Vitusbuurt is sinds jaar en dag een gewilde plek voor automobilisten om hun wagen daar neer te zetten. Het wijkje ligt op loopafstand van het centrum en het station en is daarmee een ideale locatie om te parkeren voor mensen die bijvoorbeeld komen winkelen.

Met de invoering van betaald parkeren - de proef is in maart in verschillende straten ingegaan - is het al een stuk minder aantrekkelijk geworden om daar de auto te stallen. Ondanks een verminderde aanloop blijft de parkeerdruk in deze wijk met smalle straatjes hoog. Tijd om door te pakken, is de redenatie van de gemeente Hilversum en de lokale energiecoöperatie.

Duidelijk merkbaar

In de laatste drie maanden van dit jaar moet de proef lopen. Het idee is dat er drie elektrische deelauto's komen te staan in de Vitusbuurt. Per deelauto hopen de twee initiatiefnemers op tien deelnemers. Bij dertig deelnemers kost dit project de gemeente zo'n 32.000 euro. Als dat aantal deelnemers lukt, dan verdwijnen er 27 auto's uit het straatbeeld. "Dit scheelt zo'n 10 procent", merkt de gemeente op. "Die parkeerdrukverlichting is duidelijk merkbaar op straat."

Het voornaamste doel is om de parkeerdruk te verlichten. In dit geval snijdt het spreekwoordelijke mes aan meerdere kanten. Minder auto's betekent een verbetering van de leefbaarheid, maar het leidt eveneens tot een vermindering van de uitstoot. Daarmee draagt Hilversum weer een extra steentje bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

Belangstelling

Onderzoek van de energiecoöperatie wijst uit dat er in de Vitusbuurt ook behoefte is aan elektrische deelauto's. Volgens de lokale energiecoöperatie hebben zeven buurtbewoners hun belangstelling al kenbaar gemaakt. De bedenkers van de pilot hopen op een sneeuwbaleffect.