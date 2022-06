Haarlemse alcoholvrije slijterij sleept grote investering binnen om uit te breiden

Enigszins verrast door het succes van zijn alcoholvrije slijterij is hij wel. "Natuurlijk hadden we wel door dat er steeds meer vraag was naar een alcoholvrij alternatief. Maar dat het zo snel zou gaan, dat nou ook weer niet", vertelt Boekema terwijl hij op een wijnbeurs loopt. "Zelfs op een wijnbeurs zie je tegenwoordig een hele afdeling met alcoholvrije wijnen. Dat was een paar jaar terug echt nog niet zo."

In juni vorig jaar opende, voor zover bekend, de eerste alcoholvrije slijterij van Nederland in Haarlem. "Heel leuk om te zien dat we zo gegroeid zijn in korte tijd, dat veel mensen ons al weten te vinden. Maar het moet nog groeien. Het grote publiek moet een alcoholvrije cocktail echt nog ontdekken. Het is toch vooral alcoholvrij bier dat je veel ziet, een alternatief voor sterke drank zie je nog weinig. Dus er is nog een hoop te doen!"

Met het opgehaalde geld hoopt Boekema nog dit jaar uit te kunnen breiden.