Slachtoffers woningbrand willen geen kleinere kazerne: "dorpspost geeft ons veilig gevoel"

Wat is er straks nog van mijn brandende huis over als de brandweerlieden uit de buurt niet naar binnen mogen of van ver moeten komen? Er is bezorgheid over het plan van de veiligheidsregio om verschillende brandweerposten in West-Friesland vanaf 2025 te sluiten of af te slanken. Zoals bij Trudy Steenbergen en Cees van Kooten uit Abbekerk. Door snel handelen van de brandweer brandde hun huis in 2014 niet volledig af. "De brandweer geeft ons een veilig gevoel."

Als het aan de Veiligheidsregio ligt, sluit de brandweerkazerne van Ursem in 2025 de deuren en gaan Wervershoof, Berkhout en Blokker in afgeslankte vorm verder. Net als de brandweer van Abbekerk.

Trudy Steenbergen weet het nog als de dag van gisteren. Het is even voor acht uur, op 6 januari 2014. Een doodnormale maandagavond. Samen met haar man Cees kijkt ze naar 'De Wereld Draait Door', het avondeten staat in de oven.

Plots klinkt het brandalarm. Cees loopt snel de trap op. Na een paar seconden schreeuwt hij: 'Bel nu 112. Er slaan vlammen uit het trappengat!' Trudy rent naar de telefoon en belt de meldkamer, die reageert accuraat: 'Waar is uw man? Ga naar buiten en blijf buiten'.

Brandende schoorsteen

Het vuur is ontstaan door een brandende schoorsteen. Binnen vijf minuten staat de plaatselijke brandweer voor de deur. "Ik moet er niet aan denken als de brandweer eerst uit Hoorn had moeten komen", zegt Trudy. Omdat de brand wordt opgeschaald, komt er een extra wagen uit Opperdoes en een hoogwerker uit Hoorn. "Binnen drie kwartier was de uitslaande brand onder controle. Puur vakmanschap."

De schade bedraagt uiteindelijk 50.000 euro. "Dat is nog steeds veel geld. Maar wat als 'onze' brandweer niet naar binnen mocht, zoals in het nieuwe plan van de Veiligheidsregio staat? Dan waren we nog verder van huis."

Trudy prijst dan ook het optreden van 'haar' brandweer. "We zijn heel blij met de brandweer in Abbekerk. Het geeft ons een veilig gevoel. Realiseert de Veiligheidsregio wel wat voor impact deze plannen hebben op de bewoners in zo'n dorp? Zo'n dorpspost heeft zowel financiële als emotionele voordelen, omdat ze er snel zijn en de situatie dus goed kennen. Daardoor is de schade vaak beperkt. Kijk eens verder dan je neus lang is."

Cees is een paar dagen later nog langsgegaan met een doos vol gebak om de brandweerlieden te bedanken. "We hebben die avond echt geluk gehad."