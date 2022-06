De Peiling: Ik geef geen handen of zoenen meer als begroeting

Bijna zes op de tien Nederlanders schudden nog steeds minder handen dan voor corona, blijkt uit het onderzoek. Ook het drie keer zoenen als begroeting heeft aan populariteit verloren.

Beide begroetingswijzen werden afgeraden toen het coronavirus uitbrak en waren een van de eerste basismaatregelen die werd aangekondigd tijdens een persconferentie aan het begin van de pandemie. Inmiddels gelden deze maatregelen niet meer, maar veel mensen willen de oude manier van groeten niet meer terug. In plaats daarvan is een boks geven of zwaaien normaler geworden.

Selectiever in sociale verplichtingen

Niet alleen de manier waarop we begroeten is veranderd door corona. Een kwart van de ondervraagden geeft aan meer moeite te hebben met sociaal contact. 46 procent is selectiever in sociale verplichtingen, zoals afspraken met vrienden of verjaardagen. Ruim een kwart geeft aan vaker thuis te blijven.

Begroet jij mensen nog met een hand of drie zoenen?