Weesp heeft een stadslepeltje, als symbool en statement tegelijk: "We moeten opkomen voor Weesp"

Een echt Weesper lepeltje, waar je je kopje koffie mee kunt roeren. Een hebbeding voor de Weesper, maar wel met een boodschap na de fusie van Weesp met Amsterdam: volgens mede-bedenker Hans Burggraaff van Comité tot Behoud van de Weesper Vlag, moet het lepeltje ook een herinnering zijn aan de eigen identiteit, want dat is nodig. "We moeten opkomen voor Weesp", stelt hij.

In eerste instantie is het lepeltje bedoeld als herinnering aan de overname van Weesp door Amsterdam. Sinds 24 maart is de vestingstad officieel onderdeel van de hoofdstad. De zilveren stadslepel is vooral een bijzondere herinnering aan dit historische moment.

Op de zilveren stadslepel prijkt de Weesper vlag, deze onderscheidt zich namelijk wel. Volgens de huisarts is de vlag bijzonder omdat daar het 'unieke' monogram WS in staat. "Deze vlag werd vastgelegd bij resolutie van Staten van Holland en West-Vriesland op 13 juli 1595, inderdaad met een V", vertelt de mede-bedenker.

Zo kwam hij uit bij Titiaan de Geer. Samen met een andere zilversmid Jacolien Rutten is het zilveren stadslepeltje gemaakt. Met z'n drieën hebben ze gewerkt aan ontwerp met onder meer een slag in het lepeltje.

"We worden behandeld alsof we een feestje zijn op de Dam, of bij de Arena"

Tevens is het ook een statement. Het lepeltje moet de Weespers vooral wijzen op de eigen identiteit en het behoud daarvan. Of zoals Burggraaff het zelf zegt: "We moeten de identiteit van Weesp voortdurend voor ogen houden. Met dat lepeltje dat benadrukken we het belang van de plaatselijke samenleving."

Calimero-gedachte

Daarmee bedoelt hij dat het nieuwste stadsdeel moeten blijven strijden voor een eigen plek binnen het grote Amsterdam. Hij realiseert zich dat dit de Calimero-gedachte is, maar aan de andere kant ziet hij dik twee maanden na de fusie nu al ontwikkelingen waarbij Weesp echt meer voor zichzelf moet opkomen.

"We worden behandeld alsof we een feestje zijn op de Dam of bij de Arena. Bij Oranje-activiteiten of het Sluis- en Bruggenfeest, dat dit jaar weer doorgaat, hebben we professionele verkeersbegeleiders nodig en gelden andere geluidsnormen waar we aan moeten voldoen", luidt het voorbeeld van de man die ook actief is voor de lokale CDA. "Op die manier kunnen wij niet meer functioneren. Dit is van een heel andere schaalgrootte en daar is het zilveren lepeltje ook voor. Om te zeggen dat we zeker belangrijk zijn en voor ons zelf op moeten blijven komen."

Afgelopen zaterdag ontving oud-burgemeester van Weesp, Henk Over de Linden, het eerste officiële exemplaar van de zilveren stadslepel. Van 1975 tot en met 1986 droeg hij de Weesper ambstketen, tevens was hij in 1990-1991 waarnemend burgervader van Muiden. Volgens Burggraaff heeft Over de Linden veel voor Weesp betekend. "Voor zover ik weet, is hij de enige burgemeester geweest die zich belangeloos heeft verdiept in de geschiedenis van Weesp", meldt hij.

Hoge zilverprijs

In totaal zijn er 25 stadslepels gemaakt en inmiddels zijn ze allemaal verkocht. Dat ondanks het stevige prijskaartje van 95 euro per stuk. Dat het zo duur is, heeft alles te maken met de hoge zilverprijs. "Het is zeker niet goedkoop", aldus Burggraaff. "Maar het is fijn dat mensen het lepeltje interessant vinden."

Wie nog een zilveren stadslepel met Weesper vlag erop wil hebben, kan deze bestellen. Bij intekening worden namelijk nieuwe gemaakt.