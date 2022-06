Agressieve vogels vallen nietsvermoedende Hoofddorpers aan: "Tot bloedens toe"

Meerdere Hoofddorpers zijn de afgelopen dagen aangevallen door agressieve vogels. Dat gebeurde op verschillende plekken, zoals op de Paxlaan en aan de Hoofdweg. En ook in Toolenburg zou een agressieve vogel mensen opjagen en aanvallen. Ellen Brandsma is een van de slachtoffers: afgelopen maandag werd zij 'tot bloedens toe' aangevallen.

NH Nieuws / Pixabay

"Ik was gewoon een wandeling aan het maken, totdat ik een harde klap op mijn achterhoofd voelde", vertelt Ellen vandaag aan NH Nieuws. "Toen ik me omdraaide zag ik een grote zwarte vogel en hij bleef mij aanvallen. Ik heb echt moeten rennen en hem van me af moeten slaan", aldus Brandsma. Volgens Ellen gaat het om een kraai: "Hij maakte ook echt dat krassende geluid." Toen ze 'rennend en gillend' thuis kwam voelde ze dat haar achterhoofd bloedde. Ellen werd vlakbij het Oude Raadhuis aan de Hoofdweg in Hoofddorp aangevallen, en ze was niet de enige. Tekst gaat verder onder de foto:

Facebook-post Het Oude Buurtje over agressieve vogel bij oude Raadhuis Hoofddorp

Op dezelfde plek werd ook Laura van Goudswaard aangevallen: "Ik was aan het hardlopen en ik voelde wat in mijn nek. In eerste instantie dacht ik dat het om een tak ging, maar op dat moment zag ik een kraai op mij af vliegen." Laura kon zonder verwondingen naar huis, maar is wel geschrokken. Verschillende plekken Op de Facebookgroep 'Waarschuwingen Hoofddorp eo' wordt geschreven dat het op meerdere plekken gebeurt en het ook niet de eerste keer is dat dit gebeurt: "Hier op Paxlaan ook. Er zit een jong in de bosjes. En als je in de buurt komt, moet je rennen", schrijft iemand. Een ander laat weten: "Hier in Toolenburg vliegt ook zo een agressieve vogel".

Waarom vallen vogels mensen aan? En wat kan je er tegen doen? Vogelexpert Douwe Greydanus vertelde ruim een week geleden dat de aanvallen voornamelijk te maken hebben met het broedseizoen van de vogel. "Ze willen hun nest beschermen, al had ik dit gedrag van de kauwen niet zo snel verwacht." De gemeente moet wel wat maatregelen nemen volgens Greydanus. "De gemeente kan een waarschuwingsbordje plaatsen, zodat mensen zelf alert kunnen zijn." Ook een helm of petje kan natuurlijk helpen. Of simpelweg wachten tot het broedseizoen voorbij is. "Maar als de kuikens net uit het ei gekropen zijn, dan kan dat nog wel weken duren." Expert Greydanus geeft ook nog enkele tips voor wie in gevecht raakt met een gevleugelde agressor. De belangrijkste tip: ren vooral niet hard weg, want dan komen ze geheid achter je aan. "Het beste is om ergens rustig naar binnen te lopen of duik snel de bosjes in." Verder raadt hij het streng af om met een hond in de buurt van een nest te komen. "Die kunnen de vogels flink opjagen."

Eerder deze maand werden ook mensen in Middenbeemster en in Alkmaar door vogels geterroriseerd. Zo werd de 64-jarige Adjo Poorter uit Alkmaar tot bloedens toe aangevallen door een kauw toen hij 's ochtends zijn hondje uitliet. Om een pijnlijke vogelaanval te voorkomen kun je volgens vogelkenner Harry Smit het best iets op je hoofd zetten: "Met een muts, hoed of pet voel je bijna niks."