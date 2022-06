AZ geeft met Adam Ait Ali Oulhaj opnieuw talent uit eigen jeugd een contract

"Ik heb dit jaar als 'nummer acht' een nieuwe positie gekregen. Dat was wennen, maar ik heb voor mijn gevoel stappen gemaakt", vertelt Oulhaj, die in 2016 de overstap maakte van AFC naar AZ en zich aanvankelijk richtte op de spitspositie. "Ik kan het spel beter voor me zien en ben door de plek waar ik nu speel ook meer gaan coachen."

Hoofd jeugdopleiding Paul Brandenburg ziet dat Oulhaj zich op zijn nieuwe positie goed heeft ontwikkeld. "Hij is in het afgelopen seizoen een completere voetballer geworden. We willen nu graag zien of het hem lukt om in de komende jaren dezelfde stappen te blijven maken."

AZ heeft de afgelopen tijd vaker contracten gegeven aan talenten uit de eigen jeugdopleiding. Maxim Dekker, Fedde de Jong, Mexx Meerdink en Iman Griffith liggen voor lange tijd vast bij de Alkmaarders.