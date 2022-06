3 zwanennesten leeggeroofd in Blaricum, buurt broedt op 'zwanenwacht'

In de Blaricumse wijk de Blaricummermeent zijn vorige week drie zwanennesten naar alle waarschijnlijkheid leeggeroofd. Slechts één eenzaam pulletje heeft het overleefd. Buurtbewoners maken zich zorgen. Ze vrezen dat de pulletjes zijn meegenomen om als delicatesse te verkopen.

In de waterrijke Blaricummermeent leven meerdere zwanen die verspreidt over de wijk nesten hebben. "Die zwanen zijn gewoon onderdeel van de wijk. Je weet waar de nestjes liggen", zegt buurtbewoner Henk Jager. Maar vorige week was het foute boel: toen bleken plotseling drie zwanennesten leeg te zijn geroofd. Lopend langs het water komt Jager een van de bekende zwanenkoppels tegen. Bij dit stel zijn maar liefst alle zeven pulletjes verdwenen. "Kijk, het is net alsof ze nog aan het zoeken zijn", zegt hij, wijzend naar de dieren. Het zichtbaarste nest in de wijk ligt naast de brug bij restaurant Bruis. Daar is een heel nest meegenomen, op één pulletje na. De ouders zijn waarschijnlijk verdwenen of verjaagd. Ook het kleintje is nu vermist. De buurt vermoedt dat het beestje niet meer leeft.

Dit is niet de eerste keer dat zwanennesten zijn leeggeroofd in Blaricum. Het is een bekend probleem dat al jaren speelt in het dorp. "Maar met een capaciteit van drie boa's in heel Blaricum redt je het niet", zegt Jager. "De politie kan ook alleen maar actie ondernemen door iemand op heterdaad te betrappen en de dierenambulance heeft gewoon geld te kort om hier ook nog aandacht aan te besteden", voegt buurtbewoner Ilona Haas toe. Zwanenwacht De bewoners vermoeden dat het gaat om een groep zwanenstropers uit Oost-Europa, waar ze een delicatesse zijn. Met het stelen van pulletjes en eieren valt er zo veel geld verdienen. Meerdere bewoners zeggen dan ook auto's met een kenteken uit Oost-Europa zoekend langs het water hebben zien rijden. Een andere bewoner zegt dat ze een onbekende man foto's van een zwanennest zag maken.

Om deze kwestie te tackelen, wil Haas een zwanenwacht in het leven roepen. Om zo verdere stroperij te voorkomen, omwonenden te waarschuwen en hopelijk daders op heterdaad te betrappen. "Deze zwanenwacht zal wel volgend jaar opgezet worden, want nu zijn we helaas te laat." Ook benadrukt Haas dat de bewoners van de wijk moeten weten waar ze terecht kunnen met hun meldingen, dit is voor veel Blaricummers nog onduidelijk, stelt ze. Verklaring Volgens Erik Bruining van het in 't Gooi gelegen Vogelhospitaal Naarden is het best logisch dat zwanennesten in Blaricum leeggeroofd worden. "Tot voor kort gebeurde dit regelmatig in Almere. Nu zit de politie daar bovenop en verschuift het probleem dus door naar 't Gooi", legt hij uit. "Of het gaat om Oost-Europeanen die ze vetmesten om door te verkopen durf ik niet te zeggen." Wel zegt Bruining dat er veel vlees aan zwanen zit en dat zwanen veel kunnen opleveren. Of zwanennesten ook op andere plekken in 't Gooi worden leeggeroofd weet Bruining niet.

Ook de Vogelbescherming Nederland vindt het vermoeden van de bewoners dat mensen de nesten leegroven erg aannemelijk. "Als het hele nest opeens leeg is en er liggen geen kapotte eierschalen in de omgeving is de kans groot dat er mensen achter zitten. Dat is geen natuurlijke oorzaak", laat een woordvoerder weten. "Als de nesten zijn leeggeroofd kan het voor het vlees als delicatesse zijn of worden de eieren uitgebroed en worden de pulletjes doorverkocht als siervogel." De mogelijke verklaring van Bruining dat het probleem opschuift van Almere naar Blaricum acht de woordvoerder van de Vogelbescherming ook aannemelijk. "Het ligt toch op een steenworp afstand van elkaar." Mocht dit het geval zijn kan er volgens de woordvoerder wel uit opgemaakt worden dat het om een kleine groep mogelijke daders gaat. Geen meldingen De gemeente Blaricum laat weten geen officiële meldingen te hebben ontvangen over de lege nesten van zwanen, maar dat ze wel de berichten van bezorgde buurtbewoners hebben gezien. Als de gemeente meldingen krijgt zeggen ze die door te geven aan de Provincie, want die kan toezicht houden op de Wet Natuurbescherming en kan hierop handhaven. Binnenkort heeft Haas een gesprek met de toezichthouder van de provincie.