Gratis verwendag voor vrouwen met kanker: "Glimlach op het gezicht toveren"

Ze wil iets postiefs bijdragen, aan een maatschappij die steeds meer lijkt te verruwen. "Het lijkt wel alsof we steeds onaardiger tegen elkaar worden, steeds egoïstischer. In de winkel bijvoorbeeld, om even iemand voor te laten. Ik ga nog iedere week naar mijn oma van 84, omdat ik vind dat je voor elkaar moet zorgen. Maar ik heb het idee dat steeds minder mensen naar iemand anders omkijken. Probeer ook eens iets voor een ander te doen, zou ik zeggen. Het kost zo weinig moeite."

In totaal acht vrouwen kan Stephanie komende zondag ontvangen op de verwendag. Ze krijgen onder meer een gezichtsbehandeling, worden mooi opgemaakt en krijgen een voetreflex of voetmassage. Collega's en vriendinnen van Stephanie zetten zich belangeloos in. "Mijn dochter Fay van zes helpt ook mee. Zij gaat handmassages geven. En de catering verzorgen we zelf. Mijn specialiteit? De Oreo cheesecake."

Het is niet de eerste keer dat de 35-jarige een dergelijke dag op poten zet. De 'Jij bent mooi-dag', noemt ze het. "Want schoonheid zit van binnen en ook met alle veranderingen die de ziekte met zich mee brengen, blijf je een mooi mens."

Ze hoopt de deelnemers te trakteren op een mooie dag. "Kanker doet veel met mensen. Niet alleen bij de patiënt zelf, maar ook voor de hele omgeving. We weten allemaal dat het heftig is. Als we met deze dag voor even een lach op de gezichten kunnen toveren, of de vrouwen zich voor even niet ziek laten voelen, dan is het al geslaagd."

Vanwege corona is het al weer drie jaar geleden dat ze de dag kon organiseren. "Er was toen een vrouw aanwezig, die niet veel later is overleden. De foto van die dag hangt nu bij dat gezin in huis. Dat is toch mooi? Het wordt een dag met een lach en emoties."

Er is nog ruimte voor drie deelnemers. Vrouwen die in aanmerking komen voor deze dag, dienen zichzelf aan te melden via de website van Staphanie's schoonheidssalon Tis Mooi.