Onderzoek naar Amerikaanse bommenwerper op bodem Noordzee gestart

Vandaag is het onderzoek begonnen naar een Amerikaanse B-17 bommenwerper, zo'n 5 tot 10 kilometer uit de kust van Texel. Duikers van Defensie hopen duidelijk te krijgen welk vliegtuig het precies is om de nabestaanden duidelijkheid te kunnen geven. Ze werken hierbij samen met hun Amerikaanse collega's.

Met een vaartuig gaan de onderzoekers vanuit de Marinehaven van Den Helder op weg naar de crashlocatie. Daar worden eerst sonarbeelden gemaakt om te kijken hoe het toestel er bij ligt. Ze hopen uiteindelijk te kunnen achterhalen welke B-17 het precies is, al bestaat er al wel een sterk vermoeden.

Het gaat waarschijnlijk om een toestel waarvan één van de bemanningsleden na de crash is aangespoeld op Terschelling. De andere negen mannen zijn waarschijnlijk met het vliegtuig op de bodem van de zee beland. Defensie hoopt door dit onderzoek de nabestaanden van de bemanning meer duidelijkheid te kunnen geven over hun geschiedenis.

Amerikanen

Het onderzoek, het gaat voorlopig om een inventarisatie, vindt deze en volgende week plaats. Het is niet uitgesloten dat het vliegtuig uiteindelijk geborgen wordt. Daarvoor overlegt Defensie met de collega's uit Amerika. Of het mogelijk is, hangt van veel factoren af, zoals de conditie van het vliegtuig.