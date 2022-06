Jeugdmaatschappelijk werker over treinruk-incident: "Meisjes hebben knap gehandeld"

Het treinruk-incident heeft voor een trauma gezorgd dat de slachtoffers van 11 en 16 jaar niet snel zullen vergeten. De zusjes durven momenteel niet meer te reizen met de trein en 'het vertrouwen in de wereld die ze kende, is verdwenen'. Toch hebben de meisjes op het moment van het incident heel knap gehandeld, stelt jeugdmaatschappelijk werker Esmaralda de Haan.

De minderjarige meisjes werden afgelopen zaterdag lastiggevallen door een nog onbekende man - Aangeleverd

Zaterdagavond pakten de zusjes vanuit Amsterdam de trein terug naar hun woonplaats Hoorn. Eenmaal aangekomen op het station, besloot een zojuist ingestapte reiziger in het bijzijn van de minderjarigen zichzelf te bevredigen. Het oudste meisje sprak de man aan op zijn bizarre gedrag: 'Meneer, dat kunt u niet maken. Dat mag u hier helemaal niet doen'. Vervolgens riep ze om hulp van medepassagiers, waardoor de schennispleger uiteindelijk de trein ontvluchtte. Tot op heden is er nog geen verdachte aangehouden. "De meisjes hebben heel knap gehandeld in deze verschrikkelijke situatie", concludeert jeugdmaatschappelijk werker Esmaralda de Haan, voor Qpido, onderdeel van Levvel, die gespecialiseerd is in jongeren die te maken hebben (gehad) met seksueel grensoverschrijdend gedrag. "Maar dit gaan ze nooit meer vergeten."

Reptielenbrein In een levensbedreigende situatie schakelt je brein over naar een overlevingsstand. Dat gedeelte van je brein wordt ook wel het 'reptielenbrein' genoemd en is het oudste en meest instinctieve hersendeel. Er zijn drie instinctieve reacties mogelijk: bevriezen, vluchten en vechten. "De meisjes kozen op dat moment eigenlijk voor een combinatie tussen vluchten en vechten en dat is heel knap", vindt De Haan. "Het grootste gedeelte van de mensen bevriest namelijk." Trauma De minderjarige meisjes zijn volgens hun oudste zus na het incident in shock en en willen nooit meer reizen met de trein. "Deze reactie van de zusjes is heel passend", legt De Haan uit. "De wereld blijkt ineens niet de wereld te zijn die je dacht dat het was en dat zorgt voor wantrouwen."

Daarom lijkt het De Haan verstandig dat de zusjes hun grenzen aangeven en zo snel mogelijk professionele hulp krijgen. "Slachtofferhulp raad ik aan, want hoe sneller de hulp, des te beter het is voor de meisjes."

Voorbeeld van hoe er gereageerd wordt op Facebook op het nieuwsbericht van de meisjes - NH Nieuws

Victim blaming Wel vreest de jeugdmaatschappelijk werker nog voor een ander schadelijk onderdeel. "Victim blaming is iets waar veel mensen niet bij stilstaan", legt De Haan uit. "Maar dat kan nog schadelijker zijn dan wat er gebeurd is."

Victim blaming Het betekent letterlijk: het slachtoffer de schuld geven. Veel mensen die seksueel geweld hebben meegemaakt krijgen negatieve reacties uit de omgeving. Ze worden niet geloofd of worden als schuldige gezien, terwijl hij of zij niet schuldig is.

"Inmiddels zijn de zusjes zelf nieuws geworden", vervolgt De Haan. "En de vraag is natuurlijk: hoe ga je daar mee om?" Volgens haar is het verwerken van zo'n incident per persoon verschillend. "Afhankelijk van de klachten kan het belangrijk zijn dat de meisjes ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van begeleiding of traumabehandeling, om zo weer vertrouwen te krijgen in de wereld."