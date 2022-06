Prentenkabinet betaalt hackers en heeft foto's terug: "Ik sprong een gat in de lucht"

Bij het Prentenkabinet in Beverwijk gaat de vlag uit. Niet omdat het instituut een jubileum viert of omdat geesteljk vader Jan van der Linden jarig is, maar omdat de in februari gehackte verzameling terug is. Tweehonderdduizend foto's en prentbriefkaarten van Beverwijk en Wijk aan Zee zijn weer daar waar ze horen.

Maar het zat Van der Linden niet lekker dat het levenswerk van zijn vader verloren zou gaan. Dertig jaar lang is hij in zijn vrije tijd bezig geweest met digitaliseren van het materiaal dat vader Han in de loop der tijd had verzameld. "Ik kon het niet over mijn hart verkrijgen dat levenswerk zomaar uit handen te moeten geven. En dat ook door mijn eigen mismanagement, want ik had verzuimd back-ups te maken."

Het Prentenkabinet was op 21 februari slachtoffer van een hackaanval . Zijn verzameling was er direct gegijzeld. Hij kon de bestanden terugkrijgen tegen betaling van 1.500 euro. De politie adviseerde hem niet op dat 'aanbod' in te gaan, omdat op die manier het werk van criminelen wordt beloond.

"Het was wel even zweten, maar na vier dagen hadden we alle bestanden terug. Ik heb een gat in de lucht gesprongen"

Dus begon hij een inzamelingsactie. Die kreeg een kickstart dankzij een flinke bijdrage van een bevriende ondernemer, die enkele jaren geleden eveneens slachtoffer is geweest van een hackaanval. Van der Linden: "Dat schoot lekker op, we hadden die 1500 euro in no time bij elkaar."

Het terugkrijgen van de bestanden nam veel tijd in beslag doordat de hackers het bedrag in Bitcoins wilden hebben. "Dat was een heel gedoe, maar uiteindelijk is het gelukt via het account van een vriend. Nadat het geld was overgemaakt, kregen we een code. Het was wel even zweten, want je weet toch niet zeker of ze het teruggeven. Maar na vier dagen was alles er weer. Ik heb een gat in de lucht gesprongen!"

Geen tweede keer

Van der Linden zegt het advies van de politie om niet te zwichten voor chantage te begrijpen. Aan de andere kant: "Ik was boos dat dit was gebeurd en dan nog wel doordat ik had verzuimd back-ups te maken. Dus voelde ik me verplicht er alles aan te doen de bestanden terug te krijgen. Het is geweldig dat het is gelukt. En ja, ik heb nu meteen back-ups gemaakt, zodat me dit geen tweede keer zal overkomen."