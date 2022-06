Gewonde na schietpartij Dijkmanshuizenstraat in Amsterdam-Noord

Op de Dijkmanshuizenstraat in Noord is vanochtend een man gewond geraakt bij een schietpartij. De man is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt op dit moment naar vermoedelijk twee verdachten

Schietpartij Dijkmanshuizenstraat Noord Luuk Koenen / AT5

Schietpartij Dijkmanshuizenstraat Noord Luuk Koenen / AT5 Volgende

De schoten werden gehoord rond 06.30 uur in de ochtend. De man die gewond is geraakt is aanspreekbaar nadat hij met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er vermoedelijk twee verdachten op een scooter gevlucht. De verdachten zijn nog niet gevonden. De politie zoekt deze twee mogelijke daders in de omgeving van de straat in Noord. De straat is afgezet voor verder onderzoek. Getuigen worden opgeroepen om contact op te nemen met de politie.

Rond 06.25 uur is een man gewond geraakt bij een schietincident in de Dijkmanshuizenstraat in Noord. Hij is aanspreekbaar naar het ziekenhuis overgebracht. De politie doet ter plaatse onderzoek. Getuige geweest of info? Bel de politie: 0900-8844 of anoniem: 0800-7000. — Politie Eenheid Amsterdam (@POL_Amsterdam) June 8, 2022

Het is niet de eerste keer dat er een schietpartij is op de Dijksmanshuizenstraat. In 2020 en 2021 vonden er verschillende schietpartijen en explosies plaats in de straat. Doordat de incidenten een gevaar opleverde voor de veiligheid van omwonenden werd cameratoezicht ingezet en werd meer toezicht door politie en buurtteams ingevoerd.