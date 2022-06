Kinderen Peter R. de Vries niet verrast door strafeis: "Maar last van hun schouders gevallen"

De kinderen van Peter R. de Vries zijn niet verrast door het OM, dat vanmiddag levenslang eiste tegen Delano G. en Kamil E. Toch zijn ze volgens advocaat Annemiek van Spanje blij dat de eerste van de twee inhoudelijke zittingen achter de rug is. "Ik denk dat je zeker zou kunnen zeggen dat er iets van hun afgevallen is."

"Voor de familie kwam het niet als een verrassing", aldus Van Spanje. De verwachting was toch wel dat er 30 jaar of levenslang geëist zou worden. Zeker als je het beschouwt in een reeks van moorden die heeft plaatsgevonden. Als je ziet wat er allemaal is laten zien aan beeldmateriaal, aan chatgesprekken... De uitspraak is passend bij het bewijs dat we vandaag aan bod hebben zien komen."

Van Spanje laat ook weten familie te spreken is over de rechtsgang. "Deze inhoudelijke behandeling - iets waar je als nabestaande ontzettend tegenop ziet - heeft binnen een jaar na het overlijden van Peter plaatsgevonden. Daar zal veel inzet van de rechtbank in hebben gezeten. Die dank hebben ze vandaag overgebracht."

'Indrukwekkend'

Royce en Kelly lazen tijdens de zitting beiden een emotionele slachtofferverklaring voor voor. "Ik vond het onvoorstelbaar knap dat ze dat vandaag hebben gedaan", zegt Van Spanje daarover. "Dat was heel indrukwekkend vond ik. Ik denk ook dat je zeker zou kunnen zeggen dat er iets van hun afgevallen is."

"Ik hoorde Royce net ook zeggen dat het hem toch meer deed dan gedacht", vervolgt de advocaat. "Het schrijven van zo'n verklaring is al een heel proces. Elk woord wordt gewogen. Daardoor kun je al snel denken: tegen de tijd dat ik het voorlees doet het me niet veel meer. Vandaag zagen we dat het tegendeel waar bleek. In die zin zijn we blij dat het hem gelukt is."