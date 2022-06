Gemeente eist 1,3 miljoen euro van ontwerper voor herstel Victoriebrug

Gemeente Alkmaar eist 1,3 miljoen euro schadevergoeding van de ontwerper van de Victoriebrug voor herstelwerkzaamheden van de brug en de oevers. De aannemer en de gemeente staan op 22 juni tegenover elkaar in de rechtbank van Alkmaar. Het Alkmaarse college van B&W ziet redelijk goede kansen voor in ieder geval gedeeltelijke vergoeding, meldt mediapartner Alkmaar Centraal .

De Victoriebrug werd in de zomer van 2018 gesloten door de gemeente, omdat de oevers waren verzakt en er sprake was van instortingsgevaar. Pas in april van 2020 was de brug weer toegankelijk voor fietsers en voetgangers. Eind januari van datzelfde jaar stelde de gemeente het bedrijf dat de Victoriebrug ontwierp en bouwde aansprakelijk voor de ontstane problemen.

Door onder meer de coronacrisis en protest van de opdrachtnemer stelde de rechtbank de zitting uit. "De tijd is opgevuld met schriftelijke rondes van hoor en wederhoor en concentreert zich nu op het civieltechnische probleem van de aanlanding van de brug", aldus het college. "De gemeente heeft gedurende deze rondes een steeds sterkere casus en claim opgebouwd. Het verweer van de opdrachtnemer in het civieltechnische dossier is nog zeer beperkt. Onze juridische adviseurs van Schenkeveld menen dat de gemeente zeker kansen heeft om een nader te bepalen deel van de schadevordering toegewezen te krijgen."



Door ingewikkelde processen met een meervoudige rechtskamer heeft het college er twee advocaten van Schenkeveld Advocaten ingeschakeld voor de procedure rond de aansprakelijkheid. Of het optimisme van het college gerechtvaardigd is, valt te bezien. Eind 2018 waarschuwden deskundigen al dat de oevers mogelijk niet sterk genoeg waren voor de brug.