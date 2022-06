NL V Laat de zon schijnen voor Daniël

Roeien tegen de stroom in, dat is wat Daniël Kuijk de afgelopen jaren heeft gedaan. De ondernemer begon een paar jaar geleden in Noord-Holland een fabriek voor zonnepanelen. Ging failliet en vond een nieuwe investeerder voor een doorstart en toen kwam corona. Toch lopen inmiddels in West-Knollendam vele glimmende zonnepanelen van de lopende band.

Fabriek Energyra West-Knollendam - Energyra

Jaarlijks worden er in Nederland 10 miljoen zonnepanelen op een dak gelegd en bijna al deze panelen worden in het Verre Oosten gemaakt. Goedkope handen maken daar in grote aantallen goedkope panelen waardoor zonne-energie voor veel mensen bereikbaar wordt. Goed voor het milieu zo zou je denken, maar Daniël Kuijk ziet dat anders. Prima panelen, maar vaak slordig in elkaar gezet waarbij vaak stoffen gebruikt worden die schadelijk zijn voor het milieu. En daarmee zadelen we onze kinderen straks op met een groot afvalprobleem wanneer de panelen vervangen moet worden. Bovendien maken die panelen een lange reis met veel CO2 uitstoot. Tekst loopt door na de foto

Daniël Kuijk, zonnepanelenfabriek West-Knollendam - nh/marcruyg

Daarom besloot Daniël Kuijk om in eigen land panelen te maken met goede grondstoffen uit de buurt. En om dat mogelijk te maken moest de factor 'arbeid' tot een minumum teruggebracht worden. In een hal in West-Knollendam zou een hypermoderne productielijn komen. Hoewel de klanten enthousiast waren liep de levering van de machines vertraging op en stortte het hele avontuur in elkaar. Falliet! Met een nieuwe geldschieter is de droom van Daniël inmiddels weer nieuw leven ingeblazen, is het personeel weer terug en lopen de zonnepanelen dagelijks van de lopende band. Het oerhollandse bedrijf maakt geavanceerde panelen die milieuvriendelijk zijn en bovendien een grotere opbrengst hebben dan de Chinese varianten. Tekst loopt door na de foto

Fabriek Energyra West-Knollendam - Energyra

Daarom vindt Daniël het vreemd dat alle panelen dezelfde subsidie krijgen. Hij pleit er voor dat panelen die aantoonbaar beter zijn voor het milieu, ook meer subsidie moeten krijgen. Daarmee help je niet alleen Daniël, maar zorg je er ook voor dat ook de Chinese concurrenten betere zonnepanelen gaan maken. En dat is weer goed voor het milieu en de generaties na ons.