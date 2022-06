De koning van het dak zit nooit stil

Max Kwantes lijkt het prototype van de ideale ondernemer te zijn. Zodra hij wakker wordt ruikt hij kansen en binnen de kortste keren is er weer een nieuwe loot aan zijn bedrijven toegvoegd. Maar wat hij ook doet, het is altijd op grote hoogte want het dak is het werkterrein van Max.

Van oorsprong maakt het bedrijf platte daken waterdicht met bitumen, maar dat was voor Max Kwantes niet genoeg. Want om op hoogte ook veilig te werken is valbeveiliging een must en wie kan dat beter leveren dat Max himself. En nu duurzaamheid niet meer weg te denken is, is Max er als de kippen bij om daken te vergroenen.

Zo veel mogelijk daken vergroenen met sedum is zijn jongste missie. Goed voor het milieu want de plantjes isoleren goed en houden bovendien veel water vast wat niet afgevoerd hoeft te worden. De klimaatverandering is volgens Max een serieus probleem waar we allemaal werk van moeten maken.