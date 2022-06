Konijnenziekte maakt tientallen slachtoffers op vakantiepark Amsterdamse Bos

Konijnen in vakantiepark Het Amsterdamse Bos leggen massaal het loodje. In totaal zijn nu al twintig dode konijnen gevonden in het park. De dierenambulance en een dierenarts kunnen na onderzoek bijna met zekerheid zeggen dat het konijnenvirus RHD2 de dieren fataal is geworden.

Wetenschappelijk onderzoek moet uitwijzen of het dodelijke virus inderdaad heerst in het Bos, maar dierenambulance De Ronde Venen waarschuwt bezoekers alvast voor het te laat is. Het konijnenvirus is namelijk erg besmettelijk voor andere konijnen. De ziekte is niet overdraagbaar op andere dieren of mensen.

Via schoenen

Konijneneigenaren die in de buurt van het Bos wonen, kunnen hun konijn dus het best zo snel mogelijk laten vaccineren tegen RHD2. Het virus kan al worden overgedragen wanneer je op een plek hebt gelopen waar veel zieke konijnen zijn geweest, en het virus onder je schoenen plakt.

De eigenaar van het vakantiepark trekt zich het lot van de konijnen aan en heeft desinfecterende matten voor auto's neergelegd. Bij de ingang van het park staan ook bakken waarin gasten hun schoenen moeten ontsmetten. De dierenambulance adviseert vooral konijneneigenaren hun schoenen goed te ontsmetten na een bezoekje aan het Bos.

Ook wordt voorlopig afgeraden om gras uit het Bos of planten uit de moestuin aan konijnen te voeren. Er bestaat nog geen medicijn tegen de konijnenziekte, die sinds 2015 in Nederland is. Konijnen die de ziekte oplopen, krijgen last van benauwdheid, koorts, bloedingen en neurologische problemen. Ze overlijden meestal binnen een paar dagen. Meld dode konijnen aan de Boswachterij.