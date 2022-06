Jonge vogels krijgen vliegles: wat doe je als je er een op de grond vindt?

Vogelopvang De Toevlucht in Zuidoost ziet meer vogels binnenkomen dan normaal. Rond deze tijd van het jaar krijgen vogels vliegles, maar sommige belanden op de grond. Uit goede bedoelingen worden die vervolgens - onnodig - bij de vogelopvang afgeleverd. "Het lijkt dan alsof ze alleen zijn gelaten, of uit het nest zijn gevallen. Dat is vaak niet het geval."

"Dit zijn bijna allemaal nestverlaters die onterecht zijn meegenomen", vertelt dierenverzorger Roxina van Eck als ze naar een muur wijst met kooien waar vogels in zitten. De vogels zijn nog jong, dat zie je aan de grootte, maar ze hebben wel al veren en waren niet gewond bij aankomst. De Toevlucht krijgt ongeveer dertig à veertig vogels per dag binnen, "maar ik denk dat het er dit jaar meer dan normaal zijn", zegt Van Eck.

Wanneer niet naar de opvang?

"Zolang de vogel veilig zit, gewoon lekker met rust laten", aldus Van Eck. "Zijn ouders beschermen hem en voeren hem bij. Na een paar dagen vliegt het beest de boom in." Als de nestverlater niet op een veilige plek zit, zoals langs een weg of in de buurt van katten, dan kun je de vogel het beste op een veilige plek zetten. "Zet hem in een boom of in een struik. Dat kan gewoon met je handen. De ouders komen op het geluid af en zullen het jong niet vergeten."

Heb je een vogel gevonden zonder veren? "Als je die op de grond vindt, dan moet je actie ondernemen, want ze zijn te klein om voor zichzelf te zorgen." Het beste is dan om te kijken of het jong weer terug in het nest kan worden gezet.

Wanneer wel naar de opvang?

Als het dier gewond is, doordat het is aangereden of gepakt is door een kat, "dan moeten die zo snel mogelijk naar de opvang komen, anders gaan ze het niet redden", zegt Van Eck. Als een jong vogeltje zonder veren niet terug in het nest kan, dan kan die ook het beste naar een opvang worden gebracht. Heeft de vogel wel veren, maar is er geen veilige plek te vinden? Ook dan is die beter af bij een opvang.

Waarom het er dit jaar meer dan normaal zijn, heeft volgens Van Eck te maken met de afnemende nestmogelijkheden voor vogels. "Er is steeds meer verkeer en steeds meer plekken worden bewoond. Er zijn ook meer gevaren zoals auto's en katten."