Brood, sedumdaken en zonnepanelen in een nieuwe Pak An Doen (aflevering 72)

In deze aflevering bezoeken we een bakkerij in Avenhorn, die brood levert aan supermarkten en groothandels, maar ook actief is in Afrika. Verder een ondernemer uit Beverwijk die het dak op gaat. Max Kwantes maakt daken niet alleen waterdicht maar hij maakt ze ook groen. En hoewel de meeste zonnepanelen in het Verre Oosten gemaakt worden, gelooft Daniël dat er ook ruimte is voor een zonnepanelenfabriek in Westknollendam.