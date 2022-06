Bedreigd op Facebook? "Doe aangifte om probleem in kaart te brengen"

Lokale Facebookgroepen zijn aan een opmars begonnen, met soms wel duizenden leden. Beheerders stellen regels in om de groepsdiscussies 'beschaafd' te houden, maar toch kan de sfeer snel omslaan. NH Nieuws deed een rondvraag onder beheerders, waaruit bleek dat zes van de vijftien beheerders bedreigingen meegemaakt had. "Vroeger zat ik wel eens te trillen van woede. Dan dacht ik: shit, straks staat er eentje aan mijn deur."

Pixabay

"Je bent IJmuidenaar als", "Amsterdam durft te vragen", "Texel is mijn eiland, want…". Zomaar een kleine greep uit het ruime aanbod van lokale groepen op Facebook. De groepen zijn gericht op een bepaalde stad, dorp of wijk. Facebookgroepen bieden pagina-eigenaren een platform en hulpmiddelen om een community op te bouwen, waar mensen contact met elkaar kunnen maken om vragen te stellen, iets aan te bieden of lokale onderwerpen te bespreken. Hoewel de groepen bedoeld zijn om meer verbinding te creëren, slaan discussies regelmatig om in ruzies, met ordinaire scheldpartijen en zelfs bedreigingen tot gevolg. NH Nieuws deed een rondvraag langs de beheerders van Noord-Hollandse Facebookgroepen. Daaruit blijkt dat het vaak goed gaat, maar dat incidentele scheldpartijen en dreigementen wel degelijk aan de orde zijn. Zes van de vijftien beheerders geeft aan weleens te worden bedreigd. Vanwege de bedreigingen blijft het merendeel van de beheerders liever anoniem. Camera’s De bedreigingen komen vooral binnen via chatberichten op Facebook. Twee beheerders hebben na meerdere online bedreigingen thuis camera's opgehangen. Frank Reijn beheert een paar groepen en heeft verschillende ervaringen. "Bij ‘Purmerend terug in de tijd’ is het een feest van herkenning en vindt iedereen het leuk om oude foto’s en herinneringen op te halen. De sfeer is altijd prima en leuk."

Quote "Op zo'n vrije plek als het internet vergeten mensen de gebruikelijke normen en waarden soms" Esther Mieremet van veiliginternetten.nl

Bij zijn groep 'Wij Weidevenners' gaat het er soms feller aan toe. "Daar hebben we 14.000 leden en heeft men weleens een andere mening. In die groep zijn er mensen die zich niet altijd aan de groepsregels houden. Dan tik je ze op de vingers en krijg je van alles naar je hoofd geslingerd, dat je een idioot, een lul of een dictator bent. Iemand schreef zelfs eens: 'Ik kom je wel even opzoeken!'" Blokkeerfunctie Reijn kiest ervoor geen persoonlijke informatie, zoals zijn adres, te delen op zijn pagina. Verder doet hij er vrij laconiek over: "Ik maak veel gebruik van de blokkeerfunctie. Vroeger zat ik wel eens te trillen uit woede. Maar na een paar jaar heb je een dikke huid." Een andere beheerder noemt het 'vanzelfsprekend' dat er af en toe wat kan gebeuren in de groep. "Als beheerder moet je keuzes maken die acceptabel zijn voor alle leden. Dat begrijpt niet iedereen." Toch ervaart ze het ontvangen van privéberichten met scheldwoorden als: 'NSB'er' of 'Gutmensch' als best bedreigend. Met het stellen van strengere eisen voor het lidmaatschap en het verwijderen van hardleerse leden zegt ze de community nu 'onder controle' te hebben. Normen en waarden vergeten Onderzoek naar bedreigingen onder Facebookbeheerders is er nog niet, maar Esther Mieremet van Veiliginternetten.nl herkent de verhalen van de beheerders. "Je hoort en leest er vaker over in de media. Op zo'n vrije plek als het internet vergeten mensen de gebruikelijke normen en waarden soms." Steeds vaker ziet Mieremet dat er daarom binnen Facebookgroepen gedragsregels worden afgesproken. "Als je binnen wil komen, dan moet je je aan die regels houden. Het is een goede manier om de groep veilig te houden. Maar het is een flinke taak voor de beheerder om dit de godganse dag te monitoren." Volgens haar kunnen leden ook helpen de veiligheid binnen een groep te waarborgen. Ze ziet vaker dat leden elkaar aanspreken op ongewenst gedrag en zo de beheerder kunnen steunen. "Belangrijk, want straks wil niemand nog beheerder zijn." Mieremet zegt dat het belangrijk is dat mensen aangifte doen als ze worden bedreigd op Facebook, zodat de politie hier iets mee kan. "Cijfers kunnen worden bijgehouden en het probleem kan zo beter in kaart kan worden gebracht." De politie laat weten geen meldingen van bedreigingen op Facebook bij te houden.