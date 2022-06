Vermiste Serhii zegt in België te zijn, maar de twijfel blijft: "Het is een raar verhaal"

Bianca, Paul en ook dochter Iris maakten zich zorgen en zochten de afgelopen weken veelvuldig contact met hem. Ze begonnen een zoektocht in Hoorn en omgeving, maar het bleef stil. Tot maandagmiddag. Bianca: "Afgelopen zondag was hij jarig, hij werd 25 jaar. Dus ik stuurde hem toch maar een berichtje, via Instagram. Zoals ik al zo vaak heb gedaan de laatste tijd."

Vorige week donderdag werd Sergii bij de politie als vermist opgegeven. Sinds de familie Vis hem afzette bij het Van der Valk hotel in Hoorn – op 9 mei – ontbrak ieder spoor van de Oekraïner. Hij zou een dag later door zijn broer worden opgehaald om naar Frankfurt te gaan, maar die bleek later van niets te weten.

Ping! Tot haar verbazing kwam er nu wél reactie van Serhii. Eindelijk een teken van leven. 'Thank you Bianca. I'm in Belgium, I'm fine', stuurde hij. Met daaronder de link van het artikel van NH Nieuws over zijn vermissing. Nog even vraagt Bianca zich af of het wel echt 'hun' Sergii is, maar het 'fijne avond' voelt als een bevestiging. "Dat zei hij altijd tegen ons."

De woorden van Serhii zorgen voor opluchting, maar ook voor vraagtekens. "Hij zegt in België een nieuw leven op te bouwen. Hij heeft ook gezegd dat hij over twee weken bij ons langskomt, om alles uit te leggen. Wij vragen ons af of hij echt wel in België is. Tegen zijn ouders en broer zegt hij dat hij gewoon in Nederland is."

Twijfel

De twijfel wordt extra gevoed door diverse tips die de familie Vis kreeg. Serhii zou de afgelopen dagen zijn gezien bij de Lidl en het aangrenzende Julianapark in Hoorn. Bianca is gaan kijken. "We hebben hem niet gevonden, maar het is natuurlijk zoeken naar een speld in een hooiberg. Wij hebben het gevoel dat hij helemaal niet in België is, maar nog steeds in de buurt van Hoorn woont. Dus als mensen tips hebben, dan ontvangen we die graag."

De oorlog in zijn vaderland zou een aanleiding kunnen zijn voor zijn vlucht. "Misschien is hij in de war, of getraumatiseerd. Hij was in de pauzes altijd op het darkweb aan het speuren naar nieuwe informatie over de oorlog. We hopen ondanks alles dat hij bij ons terugkomt, want het is gewoon een leuke jongen."