Eline beheert in haar vrije tijd 75 Facebookgroepen en 'staat open voor meer'

Maar liefst 75 groepen met bij elkaar opgeteld duizenden leden: Eline Ploch uit Purmerend beheert hobbymatig Facebookgroepen waar mensen samenkomen om over de meest uiteenlopende onderwerpen te praten. In tegenstelling tot andere beheerders heeft zij nog nooit last gehad van bedreigingen.

"Het zijn verschillende soorten groepen. Een paar wijkgroepen, vooral in de Zaanstreek, maar ook themagroepen zoals bijvoorbeeld de groep Purmerendse katten. Daarin kunnen mensen katten plaatsen, waarvan ze niet zeker weten waar ze thuishoren. Ik beheer ook bijvoorbeeld fotografiegroepen", vertelt Eline.

Grote en actieve groepen beheert ze niet in haar eentje: als duidelijk wordt dat een groep snel groeit, zoekt ze er iemand bij. "Er ontstaat altijd wat geëtter als een groep groeit. Een fotografiegroep begint bijvoorbeeld altijd klein met een paar mensen die oprecht alleen maar foto's willen delen. Als een groep populairder wordt komen er altijd mensen bij die dan ineens iets te koop aanbieden. De identiteit van de groep verandert dan."

Werk

In tegenstelling tot andere groepsbeheerders die NH Nieuws sprak, heeft Eline nog nooit te maken gehad met bedreigingen. "Als ik moet ingrijpen of als er dus geëtter ontstaat dan weet iedereen wel dat ik de beheerder ben. Ik kan dan best wel streng zijn."

Het beheren van de groepen, vooral het toelaten van nieuwe leden, kan best wel veel tijd kosten. Eline werkt als journalist voor Regio Purmerend en vertelt dat ze haar hobby en haar werk goed kan combineren. "Het werkt voor mij dubbel. Ik kan mijn nieuws van Facebook halen, maar ik kan mijn nieuws daar ook kwijt. Dus ik ben als ik aan het werk ben sowieso al wel vaak op Facebook te vinden. Dan kost het beheren niet veel extra tijd."

'Zonder honger naar bed'

Hoewel Eline toegeeft dat een aantal van de groepen die ze beheert inmiddels wel verwijderd kunnen worden omdat ze niet meer actief zijn, staat ze naast de 75 groepen die ze al beheert altijd open voor nieuwe initiatieven. "We gaan vandaag live met een Facebookgroep 'Zonder honger naar bed Amsterdam'. Zo'n initiatief hadden we al in Purmerend en daar is het erg succesvol dus ga ik nu samen met een medebeheerder uitbreiden naar Amsterdam."