Studenten bezetten hal UvA met sit-in protest tegen kabinetsplannen

Het sit-in protest staat in verband met het protest van aanstaande zaterdag 11 juni. Dan wordt er op de Dam gedemonstreerd met drie eisen: volledige compensatie voor de leenstelsel-generatie, een basisbeurs die het mogelijk maakt om schuldenvrij te studeren en extra geld voor onderwijs, zodat de eerste twee eisen niet met geld wordt betaald dat al bedoeld is voor onderwijs.

Schuldenfabriek

In de hal van de UvA hebben de protesterende studenten vandaag een doek opgehangen met daarop de tekst 'De Schuldenfabriek'. "We dopen de UvA om tot schuldenfabriek en we hebben hier vandaag allemaal mensen die college komen geven over schulden", vertelt Yasmin Ait Abderrahman, vicevoorzitter FNV Young & United. "Er zijn ook verschillende organisaties die hun steunbetuiging komen doen, omdat we dus aandacht vragen voor onze eisen. Een schuldenvrije basisbeurs, echte compensatie voor de leenstelsel-generatie en dat dat geld niet ten koste gaat van de onderwijskwaliteit, want dat verdienen studenten."

Laatste moment

Aanstaande zaterdag worden duizenden studenten verwacht op de Dam. De organisatie eist dat minister Dijkgraaf van Onderwijs daarbij aanwezig is, om in gesprek te gaan met de actievoerders. "We zullen ons daar massaal laten horen tegen de plannen die er nu zijn", blikt organisator Ait Abderrahman vooruit. "Dit is het laatste moment dat die plannen nog kunnen veranderen, dus het is heel belangrijk dat studenten nu van zich laten horen."