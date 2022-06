Nog steeds geen tiny house voor Chantal: "Aan het lijntje gehouden"

Chantal Dam voelt zich flink in de steek gelaten door de gemeente Opmeer. Even dacht ze dat haar wens, een tiny house achter het huis van haar ouders, uit kon komen. Een maand later werd de deur alsnog hard dicht gegooid.

Chantal op de plek waar ze een tiny house zou willen plaatsen - NH Nieuws/Michiel Baas

Al sinds begin 2020 is Dam bezig met een tiny house. Ze is inmiddels 33 jaar oud, maar uitzicht op een betaalbaar huis is er niet. En ook huren - een optie die ze in eerder stadium uitsloot - lijkt onhaalbaar. "600 geïnteresseerden voor een huurhuis is geen uitzondering", liet ze afgelopen maart nog weten. Ondanks een gebrek aan alternatieven gooide de gemeente Opmeer de deur hard dicht voor Chantal. Een tiny house werd gezien als bijgebouw en dat mag niet volgens het beleid dat Opmeer hanteerde.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart gaven de politieke partijen in Opmeer aan wel degelijk oog te hebben voor de woningproblematiek, die ook in hun gemeente speelt. Zo sprak het CDA over een 'Aanvalsplan Woningbouw', waarin het zoekt naar een andere verhouding van de gemeente ten opzichte van ontwikkelaars. PvdA/GroenLinks wilde een terrein beschikbaar stellen, om daar flexibele woningen voor een periode van tien jaar neer te zetten. Goede hoop Hoopvolle berichten voor woningzoekenden, zeker nu CDA, VVD en PvdA/GroenLinks de nieuwe coalitie vormen. Dus tijd voor een nieuwe poging, dacht Chantal. Even was er een goed gevoel, toen ze in april als reactie kreeg dat ze een principeverzoek kon indienen, die nodig was voor de omgevingsvergunning. "Ik heb een aannemer de maten laten opnemen en die ook ingestuurd. Toen ik iemand van de gemeente aan de lijn had, werd er gezegd dat als het niet had gekund, ik het inmiddels wel gehoord moest horen. Dan krijg je toch weer goede hoop." De teleurstelling was dan ook groot toen ze onlangs een mailtje kreeg met daarin slecht nieuws. "De deur werd weer keihard dichtgegooid, met de mededeling dat ze zich aan de regelgeving van 2014 houden en dat er geen tiny houses mogen worden neergezet. Ik ben echt boos, voel mij al anderhalve maand aan het lijntje gehouden. Als het niet mag, hadden ze dat meteen wel kunnen zeggen."

"Betaalbare, kwalitatief goede huizen heeft prioriteit" Het thema woningnood staat hoog op de agenda in het nieuwe coalitieakkoord dat CDA, VVD en PvdA/GroenLinks onlangs in Opmeer sloten. "Er wordt gekeken naar noodwoningen, maar dat is voor de lange termijn niet de oplossing", vindt Stanley Bankras van het CDA. "Iemand kan natuurlijk kiezen voor een tiny house. Maar we kijken liever naar betaalbare, kwalitatief goede woningen. Dat heeft onze prioriteit. Probleem is alleen dat, wanneer er plannen zijn, het huis er niet binnen een jaar staat." Bankras wijst naar bestaande projecten in Spanbroek, Aartswoud en De Weere. "En in Hoogwoud wordt gesproken over het plan Hoogwoud-Oost. Dat is in ontwikkeling. We doen in ieder geval ons best, ook voor Chantal."