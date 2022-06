Stichting roept Polen op om omgekomen landgenoten te komen herdenken

"Er wonen veel Polen in deze regio, maar het is best lastig om ze allemaal te bereiken", legt Mark Hakvoort van Stichting Herdenkingspalen Hollands Kroon uit. "We hebben al posters opgehangen bij de Poolse supermarkten in de regio en bij het 'hotel' op Agriport in de Wieringermeer, natuurlijk in het Pools. En misschien dat dit bericht ook bij ze terechtkomt via via. Hopelijk komen de mensen de onthulling bijwonen zaterdag."

De Poolse bemanning was met het vliegtuig op weg naar Essen voor een bombardement. Het werd onderweg al onderschept door een Duitse nachtjager. Het vliegtuig werd in brand geschoten, vloog nog even door en stortte daarna neer bij een boerderij aan de Molenweg bij Slootdorp. De vlammen sloegen over en ook de boerderij ging in vlammen op. De bemanning werd door de Duitsers begraven in Huisduinen. Na de oorlog werden ze herbegraven op de oorlogsbegraafplaats in Bergen op Zoom.

"We hopen ook nog via Facebook in contact te komen met de Poolse mensen hier. We willen ze de gelegenheid bieden om bij de onthulling van de herdenkingspaal aanwezig te zijn. De bemanning is gestorven voor onze vrijheid. 'Lest we forget'", zegt Hakvoort. De herdenking is komende zaterdag en begint om 14.00 uur in de Cultuurschuur in Wieringerwerf. Om 15.00 uur wordt het monument onthuld ter hoogte van Molenweg 38, Slootdorp.