Facebookbeheerders bedreigd en uitgescholden: 'Ik kom je wel even opzoeken'

'Vooral niet achterom kijken. Klap je k*nkermoer als ik je zie.' Zomaar een bericht dat in de inbox van Michel Schermer verscheen. Hij is beheerder van de Facebookgroep Wormerveer die bijna tienduizend leden telt. Na de zoveelste bedreiging is hij het helemaal zat en Schermer is zeker niet de enige.

Eind deze maand plaatste Schermer een bericht in de groep Wormerveer. 'Het is toch van de zotten dat ik bedreigd word om een Facebookpagina (lees hobby)', schreef hij. Eronder zijn veel steunbetuigingen te lezen. Naar aanleiding van het bericht heeft NH Nieuws verschillende beheerders van Facebookpagina's benaderd met de vraag of zij dit zich in dit verhaal herkennen.

Bij Frank Reijn van de pagina Wij Weidevenners is dat zeker het geval. "We hebben 14.000 leden", zegt hij. "In onze groep zijn er soms mensen die zich niet aan de groepsregels houden. Dan tik je ze op de vingers. Dan krijg je van alles naar je hoofd geslingerd: dat je een idioot, een lul of een dictator bent." Een ander schreef: 'Ik kom je wel even opzoeken!'

Geen rem

Naast Michel Schermer en Frank Reijn sprak NH Nieuws nog dertien beheerders van Facebookgroepen in Noord-Holland, van wie vier vertelden dat ze wel eens online bedreigd zijn. We horen dat het heel vaak goed gaat, maar dat incidentele scheldpartijen en dreigementen wel indruk maken. Vanwege die bedreigingen blijven ze liever anoniem. De beheerders zien het als hun taak om gebruikers aan te spreken op hun gedrag, maar dat valt geregeld niet goed. Of de discussie nu over een asielzoekerscentrum, corona of een kattenpost gaat: er lijkt geen belemmering te zijn om over te gaan tot bedreigingen.