De Peiling: De NS moet meer doen om de veiligheid van reizigers te garanderen

Een jonge vrouw die 40 minuten wordt aangerand in de trein naar Alkmaar, twee zusjes in Hoorn die in de trein worden geconfronteerd met een masturberende man. Als reiziger kun je in dit soort situaties een Whatsappje sturen naar de NS. Zouden we niet meer gebaat zijn bij meer conducteurs of bijvoorbeeld noodknoppen in de trein? Daarom de stelling: de NS moet meer doen om de veiligheid van reizigers te garanderen.

Afgelopen zaterdag werden twee minderjarige meisjes lastiggevallen door een schennispleger in de trein op het station van Hoorn. De twee zusjes (11 en 16) waren op weg naar huis toen een man instapte in Hoorn. De man ging in de vierzitter naast de twee meisjes zitten en begon te masturberen.

Vorige maand werd een 19-jarige vrouw veertig minuten lang aangerand door een man in een trein van Amsterdam naar Alkmaar. Pas in Alkmaar kon zij uitstappen en om hulp vragen. Ook afgelopen maandag was het raak, toen in de trein tussen Lelystad en Almere drie mannen een slapende jonge vrouw (19) betastten.

Reactie NS

De NS stelt dat zij er alles aan doen om dit soort incidenten te voorkomen. Er hangen camera's in de treinen en ze wijzen op het speciale Whatsappnummer, 06-13181318. Als reizigers zich onveilig voelen kunnen zij hier een bericht naartoe sturen. De politie adviseert mensen die reizen met de trein of via het station om dit telefoonnummer op te slaan. Bij noodsituaties moet direct 112 worden gebeld.

Wat vind jij?

Zit jij nog met een veilig gevoel in de trein? Of vermijd je het OV liever na het horen van dit soort incidenten? Is het telefoonnummer voldoende of moet de NS meer maatregelen nemen?