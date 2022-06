Rechter leest berichten over moord Peter R. de Vries voor: "Leeg die ding op hem"

Tijdens de eerste dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak over de moord op Peter R. de Vries las de rechter vanmorgen berichten die over de moord zouden gaan voor.

Het ging om een chatgesprek op een Google Pixel-telefoon, die telefoon lag in de auto waarin de twee opgepakt werden. Een deel van het gesprek was in het Pools en een deel in het Nederlands. "En een deel van het gesprek zou kunnen passen bij de gebeurtenissen die die middag en avond van 6 juli hebben plaatsgevonden", zei de rechter.

Zo stond er in het chatgesprek 'daar moet je hem doen'. "Leeg die ding op hem", las de rechter voor. "Daar heb je Glock." En dan, een minuut later, van de Google Pixel-telefoon naar de andere telefoon: 'Komt goes, geen stress'. U hoort mij komt goes zeggen, zo staat het ook in het gesprek en ik probeer zoveel mogelijk het bericht aan te houden."

Om 16.58 uur werden er nog twee foto's van Peter R. de Vries gestuurd, met als tekst, 'deze hond moet je hebben'. "Si", antwoordde degene op de Google Pixel-telefoon. Om 17.00 uur volgde er nog een bericht van de andere telefoon: 'Knal op zijn hoofd'. Vanaf de Google Pixel-telefoon werd bevestigend geantwoord: 'Ja man, kk hard'.

Delano G. beriep zich op zijn zwijgrecht. Kamil E. zei dat hij de telefoon niet eens in zijn handen had gehad. Op de telefoon is wel volgens de hoogste waarschijnlijkheid dna-materiaal van G. gevonden.

AT5-verslaggever Ronald Olsthoorn volgt de rechtszaak: