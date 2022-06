Gemeente verlost Ad én Emotional Feedback uit onzekerheid: Afscheidsfeest Oude Beurs gaat door

Het zou een spetterend feest worden: de reünie in een verlaten Oude Beurs in Middenmeer. Toen kwam corona en werd het keer op keer uitgesteld, maar nu -inmiddels zonder de gesloopte Oude Beurs- gaat het feest zaterdag alsnog door. "De knoop in mijn buik is er eindelijk uit."

Organisatie en band maken zich klaar voor reüniefeest Oude Beurs - NH Nieuws

Het waren de afgelopen jaren best wat slapeloze nachten voor organisator Ad van der Veldt. Zijn idee was prachtig: voor de allerlaatste keer een spectaculair feest organiseren in de Oude Beurs met bands die er vroeger speelden en vooral samen herinneringen ophalen. Maar zo makkelijk ging het achteraf niet. Het feest moest meerdere keren verzet worden door corona. Het pand stond al een tijdje op de slooplijst, maar dat werd uitgesteld voor het feest. De eigenaar van het stuk grond werkte graag mee, maar hakte na twee jaar wachten toch echt de knoop door om te beginnen met de sloop. Van der Veldt kreeg de ene teleurstelling na de andere te verwerken. "Het is een aardig buikpijn dossier geworden", vertelt hij.

NH Nieuws / Jurgen van den Bos