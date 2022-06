Gooise gemeenten ontlasten Ter Apel door deel vluchtelingenstroom over te nemen

De Gooise gemeenten hebben het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel aangeboden te helpen met de opvang van de toestroom aan vluchtelingen. Het aanmeldcentrum loopt al tijden vast omdat er een groot tekort aan opvangplekken is. Samen met Flevoland willen de Gooise gemeenten zeker 150 noodopvangplekken maken.

Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in het Groningse Ter Apel is al langere tijd overvol. Dat komt omdat er meer asielzoekers bijkomen dan er uit het centrum vertrekken. Eind mei heeft de staatssecretaris van justitie en veiligheid in het Veiligheidsberaad een dringend beroep op de 25 veiligheidsregio's van Nederland gedaan om te helpen.

Zo hebben de veiligheidsregio's toegezegd elk 150 noodopvangplekken te realiseren. De veiligheidsregio's Gooi en Vechtstreek en Flevoland zijn de kleinste en hebben daarom afgesproken deze plekken gezamenlijk te realiseren. Volgens de veiligheidsregio gaat het om 'een kortetermijnoplossing die rust in het proces moet brengen zodat er tijd en gelegenheid ontstaat om een aantal grotere locaties voor op de lange termijn in te richten.'

145 noodopvangplekken

De gemeente Hilversum heeft al eerder een bijdrage geleverd om Ter Apel te ontlasten, door 54 opvangplekken te regelen in het Gooiland Hotel. Deze zijn tot eind deze maand beschikbaar.

Ook in Almere zijn er al 91 noodopvangplekken gerealiseerd, waardoor de veiligheidsregio gezamenlijk 145 van de nodige 150 noodopvangplekken geregeld hebben. De gemeenten gaan nog kijken naar verdere mogelijkheden om Ter Apel te ontzien.