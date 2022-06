Hennepplantage middenin woonwijk aangetroffen in Hoorn

In West-Friesland worden de laatste jaren veelvuldig hennepplantages aangetroffen. Een aantal daarvan wordt gevonden op afgelegen plekken, zoals een industrieterrein. Maar het komt ook voor dat de politie stuit op een kwekerij in een woning. Dat laatste is het geval in Hoorn, waar een drugswoning werd gesloten aan de Marskramer. "Er werd door de bewoonster gezegd dat ze er nooit iets van gemerkt heeft, maar dat lijkt mij stug", vertelt een buurtbewoonster. "Zelf hebben we in ieder geval nooit overlast ervaren."

Afgelopen april werd er in een schuur in Wognum een hennepkwekerij gevonden, goed voor zo'n 147 planten. Iets verderop vond de politie in een schuur twee kilo hennep en een omgebouwd alarmpistool. Zo'n drie weken geleden trof de politie na een tip over een verdachte situatie een kwekerij aan op een bedrijventerrein in Enkhuizen. Hiervoor werd een 42-jarige man aangehouden.

En vorige week sloot burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn nog een woning aan de Marskramer, omdat hier in april ook een kwekerij werd aangetroffen. In de woning zou naast de kwekerij mogelijk brandgevaar kunnen ontstaan door het illegaal aftappen van stroom.

Volgens een buurtbewoonster werd het pand bewoond door een 64-jarige vrouw en haar 34-jarige zoon, die een aantal jaar geleden na een verbroken relatie weer bij haar is komen wonen. Hij zou de kwekerij in de woning hebben beheerd.

Een politiewoordvoerder bevestigt dat er op 11 april een onderzoek is verricht in die woning. Daarbij zijn hennepplanten aangetroffen. Zij kan echter niet bevestigen om hoeveel planten het gaat. De bewoners zijn door de politie gehoord, maar niet aangehouden. De buurtbewoonster vertelt aan WEEFF/NH NIeuws dat er in de buurt nooit gemerkt is dat er een plantage in de woning werd gehouden.

Slaapkamer

"Wij hebben bij ons in ieder geval nooit overlast ervaren. We wisten sinds vorige week dat de woning ontruimd zou worden vanwege een hennepkwekerij, omdat we een brief kregen van Intermaris", zegt de vrouw die in het blok huizen achter de woning van de hennepplantage woont. "De meeste informatie hebben we daaruit ontvangen."

Vanuit het blok huizen waar zij woont is ook nooit een verdachte situatie gezien, vertelt de vrouw. "Er gebeurde niets waarvan je dacht: 'Dit is vreemd'. Als er bijvoorbeeld lampen naar binnen getild zouden worden, zou je er iets van kunnen merken. Ik hoorde ook pas na de vondst van de kwekerij dat die zoon al weer een aantal jaren bij haar woonde."

Naaste buren zouden volgens de vrouw wél last hebben gehad van de kwekerij, die in een van de slaapkamers van de woning stond. Zij zouden last hebben gehad van een brommend geluid en bij de vrouw aan de bel hebben getrokken. Toen dat niets opleverde, zouden zij het hebben aangegeven bij woningcorporatie Intermaris.

'Niets geweten'

De 64-jarige vrouw heeft volgens de buurtbewoonster aan de buurt laten weten dat zij niet wist dat ze een kwekerij thuis had. "Ik ken haar wel van een afstand, en weet dat zij niet helemaal honderd procent is, maar dat lijkt mij stug. Zeker als je bedenkt dat de kwekerij gehouden werd in de slaapkamer tegenover die van haar."

"Als huiseigenaar moet je weten wat er onder je dak gebeurd", sluit de buurtbewoonster af. "Zij moet dit dus ook hebben geweten."