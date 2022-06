Brandweer redt konijnen tijdens brand in tuincentrum afgelopen nacht

Vannacht rond 2.30 uur ontstond een brand in het tuincentrum De Boet in Hoogwoud. Het was een kleine brand en de brandweer was een halfuur bezig met blussen. Bij het tuincentrum zijn ook dieren te koop, die door de rook van de brand gevaar liepen.

De brand vond plaats in een deel van het tuincentrum waar ook dieren verblijven. De brandweer heeft na het blussen al deze dieren gered, omdat er veel rook in het pand was. Na het blussen werd het pand geventileerd en zijn de dieren zijn zover bekend ongedeerd. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. De schade van de brand valt mee en is alleen in een deel van het tuincentrum.