Groot feest in Uitgeest: Pinkstertoernooi verbroedert

"Het is perfect gelopen. We hebben geen gedoe gehad en dat vind ik altijd heel belangrijk. We hebben ook een goede omzet gedraaid dus wat ons betreft is het geslaagd." Toernooivoorzitter Gerrit Idema is blij dat het toernooi nu weer plaats kan vinden.

Voetbal is de basis

Het gaat natuurlijk om meer dan het feestgedruis. "De basis is altijd het voetbal. De feesttent en het feest, dat is er bijgegroeid. Dat zorgt er ook voor dat wij voldoende financiele middelen hebben om dit te organiseren."

Dat het toernooi zonder vrijwilligers geen toernooi zou zijn, weet Idema maar al te goed. Er werken dan ook ontzettend veel mensen mee aan het meerdaagse festijn.

"Het zijn er driehonderd denk ik. Zonder vrijwilligers zouden we helemaal niks kunnen. Het zijn ook de mensen die we niet zien, die 's ochtends de vuilnisbakken leeghalen en de gaten vullen op de velden. Alles bij elkaar maakt het zo mooi voor ons als organisatie maar ook voor het dorp, denk ik."