De platte kar dendert tijdens de kermis weer door Venhuizen: "Skôftig mooi"

De Venhuizenaren moesten er even op wachten, maar na twee jaar rijdt de platte kar op Tweede Pinksterdag, weer traditioneel door de straten. Vanmorgen om 08.00 uur draaiden de motoren van de trekkers al op volle toeren en wordt er vanavond tot 's avonds laat een broodnodig feestje gevierd.

In Venhuizen zijn de jongeren op Tweede Pinksterdag traditiegetrouw weer te vinden op de platte kar - NH Nieuws

Vorig jaar deden de jongeren uit Venhuizen ook al een poging om met de platte kar - zonder dat het mocht - een kleinschalige editie op te zetten. Ver kwamen ze toen niet, want al voor het vertrek werd een compromis gesloten met de handhavers. De opluchting is bij organisator Thibo Budding dan ook groot, die dit jaar het organisatorische stokje overnam van Nick Vriend. "We merkten dat er heel veel vraag is naar de platte kar tijdens de kermis", vertelt de organisator, al lachend met een biertje in de hand. "Dit jaar zijn wij ook niet de enige kar. Uit mijn hoofd rijden er vandaag nog twee andere karren door Venhuizen, maar dit is wel de grootste met ruim 100 man die aan het flaneren zijn." Tekst gaat door onder de foto.

In Venhuizen zijn de jongeren op Tweede Pinksterdag traditiegetrouw weer te vinden op de platte kar - Tom de Vos

Marktplaats-deal Via Marktplaats werd de platte kar op de kop getikt voor een schappelijk prijsje. Het enige nadeel bleek wel dat de verkoper in Duitsland woonde en dat betekende een lange terugreis voor twee vrienden van Budding. "Je mag met zo'n kar niet over de snelweg rijden. Op de terugweg moesten ze dus over allemaal landweggetjes rijden en hebben ze zelfs noodgedwongen door de binnenstad van Amsterdam gereden. Uiteindelijk hebben ze er tien uur over gedaan om hier te komen." Tekst gaat door onder de foto.

Om 11.14 uur zit de sfeer er al goed in - Tom de Vos

"Vroeg drinken en losgaan" Op de kar draait een dj de allerleukste meezingers, kijken de Venhuizenaren diep in het glaasje en zijn de meesten verkleed als hippies. "Het thema is Flower Power", lacht een bezoeker, die eruit ziet alsof hij net uit de jaren zeventig is gestapt. "Deze dag is gewoon héérlijk", vindt een andere bezoekster. "Gewoon lekker vroeg drinken en losgaan!"