Verdachten dodelijke aanslag op Peter R. de Vries horen vandaag strafeis

De twee mannen die verdacht worden van (betrokkenheid bij) de dodelijke aanslag op Peter R. de Vries, staan vandaag voor voor de rechter. Het gaat om de 22-jarige Delano G. en Kamil E., een Pool van 35 jaar. Tijdens de zitting wordt de zaak voor het eerst inhoudelijk behandeld.

De Vries werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, kort nadat hij bij een live-uitzending van RTL Boulevard was geweest. De twee verdachten werden nog diezelfde avond door de politie opgepakt. Delano G. wordt vanaf dat moment gezien als de vermoedelijke schutter, Kamil E. zou de bestuurder van de vluchtauto zijn geweest. De Vries overleed negen dagen na de aanslag.

Eerdere zittingen Voor de zitting van vandaag zijn er al drie zogenoemde pro forma-zittingen geweest. Hoewel er toen niet inhoudelijk op de zaak is ingegaan, kwamen er wel al meerdere details rond de spraakmakende moordzaak naar buiten. Zo zou G. met een omgebouwd alarmpistool vier keer op De Vries hebben geschoten. En E. zou op zijn beurt nog een voorverkenning hebben gedaan bij de parkeergarage in de Lange Leidsedwarsstraat. Ook zijn de twee voorafgaand aan de moord nog op camerabeelden te zien in de nabijheid van de redactie van RTL Boulevard.

Waar Delano G. zijn kaken tijdens de pro forma-zittingen telkens stijf op elkaar hield, liet Kamil E. zich wel een aantal keer horen. "Ik heb niemand doodgemaakt, ik wist niks van de moord en ik heb geen wapen gezien”, aldus E., die verklaarde ingehuurd te zijn voor een klus waarvan hij de inhoud niet wist. Tijdens de tweede regiezitting zei hij niet de man te zijn die met G. op de camerabeelden te zien is. “Ik was bij mijn moeder.” Chatgesprek De meest indringende details moeten op dat moment nog komen. Tijdens de derde pro forma zitting, op 3 maart van dit jaar, blijkt dat de politie in de vluchtauto een Google Pixel 3 heeft gevonden. In dat telefoontje is een chatgesprek te lezen waar Delano G., Kamil E. en een derde persoon (aangeduid met codenaam NN-*4229) deelnemer van zijn.

De chatberichten geven volgens justitie aanvullend bewijs in zaak. Via de chat zou G. voor de moord instructies hebben ontvangen. Na de moord zou teruggekoppeld zijn dat de moord geslaagd is. In de chat zouden ook beelden gedeeld zijn waarop te zien is dat het wapen waarmee De Vries vermoord werd, getest wordt. De nabestaanden van Peter R. de Vries kregen de details al een tijdje voor de derde zitting te zien. Tijdens de zitting werd een deel van de berichten nog eens voorgelezen door de officier van justitie. "Dan lopen de rillingen wel over je rug", zegt de advocaat van de nabestaanden, Annemiek van Spanje.

Delen uit het chatgesprek, waar volgens justitie over de moord op Peter R. de Vries wordt gesproken ‘Leeg die ding op hem’ en ‘verneuk het niet’, is de opdracht van NN-*4229. "Ook al is het daar heet’ (druk, in de omgeving) ‘ik doe gewoon’ (..) ‘schijt he gaat zien’, zou Delano G. vervolgens hebben geantwoord. "Knal op zijn hoofd", specificeert NN-*4229 zijn opdracht volgens de recherche. NN-*4229 zou vervolgens foto's hebben gestuurd van een TV waarop Peter R. de Vries in een uitzending van RTL Boulevard te zien is. "Deze hond moet je hebben’, aldus NN-*4229. Na de moord zou G. het volgende hebben gestuurd: "Bro, ahahahah (..) dwars door ze hoofd en lichaam (..) echt, gelukt (..) hij is dood (..) kk dood."

Twee zittingen Zowel Delano G. als Kamil E. zijn vaker in aanraking gekomen met justitie. G. zat op zijn 17e in de jeugdgevangenis. Voor E. zou er in zijn thuisland Polen een arrestatiebevel liggen. De drie pro forma-zittingen zijn bedoeld als voorbereiding op de zitting die vandaag op de agenda staat. Deze inhoudelijke behandeling is uitgesmeerd over twee dagen. Het tweede deel is volgende week woensdag 15 juni. De verwachting is dat de rechter dan ook uitspraak doet in de zaak.